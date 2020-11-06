В Каневе Черкасской области построят ангары для вертолетов Airbus Helicopters H145, которые Украина получила после подписания соглашения с Францией.

Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на закупку двух комплектов ангара для хранения авиационной техники на общую сумму около 10,8 миллионов гривен. Срок предоставления услуги – до 24 декабря 2020 года, сообщает Military Aviation.

Не пропустите: "Летающая скорая": украинская компания разработает санитарно-эвакуационной версию вертолета

Вертолетная площадка "Канев" / Фото militaryaviation

Вертолетная площадка "Канев" Вертодром общей площадью 8,5 гектаров расположен в 8 километрах от города Канева и в пределах 1 километра от села Пекари Черкасской области. Предусматривает взлетно-посадочную площадку, автостоянку, управляющие дорожки, 10 вертолетных стоянок, терминал с пропускной способностью обслуживания до 50 пассажиров в час и конференц-зал.

Отмечается, что авиационный ангар должен предусматривать возможность достаточно быстрого демонтажа. По технической документации авиационный ангар должен быть оборудован системами:

электропитания;

отопления;

освещения;

вентиляции;

пожарного оповещения.

Вертолетная площадка "Канев" / Схема militaryaviation

Напомним, вертолетная площадка "Канев" стала базой для новых вертолетов H145 Национальной полиции Украины. Ее построили к Евро-2012, а 17 июля 2012 года – передали на баланс Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины. С 1 марта 2013 вертодром начал свою операционную деятельность.