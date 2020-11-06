В Черкасской области построят ангары для вертолетов H145: детали
В Каневе Черкасской области построят ангары для вертолетов Airbus Helicopters H145, которые Украина получила после подписания соглашения с Францией.
Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на закупку двух комплектов ангара для хранения авиационной техники на общую сумму около 10,8 миллионов гривен. Срок предоставления услуги – до 24 декабря 2020 года, сообщает Military Aviation.
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Вертолетная площадка "Канев" / Фото militaryaviation
Вертолетная площадка "Канев"Вертодром общей площадью 8,5 гектаров расположен в 8 километрах от города Канева и в пределах 1 километра от села Пекари Черкасской области. Предусматривает взлетно-посадочную площадку, автостоянку, управляющие дорожки, 10 вертолетных стоянок, терминал с пропускной способностью обслуживания до 50 пассажиров в час и конференц-зал.
Отмечается, что авиационный ангар должен предусматривать возможность достаточно быстрого демонтажа. По технической документации авиационный ангар должен быть оборудован системами:
- электропитания;
- отопления;
- освещения;
- вентиляции;
- пожарного оповещения.
Вертолетная площадка "Канев" / Схема militaryaviation
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