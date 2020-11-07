В Японии чемодан для путешествий оборудовали искусственным интеллектом. Изобретение призвано помочь людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве. Одна из его розробниць потеряла зрение еще в детстве.

Это – совместная разработка IBM и других японских компаний. В ближайшее время они планируют провести испытания изобретения в аэропорту, торговых центрах и других общественных местах, сообщает CNN.

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Как работает технология

Разработка имеет встроенные камеры и сенсоры, которые реагируют на препятствия. ИИ просчитывает движения пользователя и через ручку, которая вибрирует, ориентирует его в пространстве. Чемодан оснащен технологией распознавания лиц, поэтому может сообщать, если неподалеку есть друзья.



Как выглядит чемодан для людей с нарушениями зрения / Фото CNN

Чемодан можно использовать со специальным рюкзаком, в котором расположена еще одна камера. В таком случае она даже точно сообщать, на каком расстоянии находятся другие люди.

Разработка особенно актуальна во время пандемии. Ведь обеспечит возможность не нарушать социальную дистанцию, чтобы обратиться к другим людям за помощью.

История одной из разработчиц

Кьеко Асака – информатик и исследовательница IBM. В возрасте 11 лет она попала в аварию, из-за чего постепенно начала терять зрение и до 14 лет полностью ослепла.

Ежемесячно Асакава путешествует между США и Японией. Если она отправляется в путешествие сама, ее должны сопровождать сотрудники аэропорта, что вызывает неудобства и отрицает ее автономию.

Я не чувствую себя комфортно, когда путешествую в одиночестве. Всегда думаю о технологии, которая поможет мне путешествовать легче, быстрее и комфортнее,

– отметила исследовательница.

По ее словам, чемодан можно использовать, чтобы помочь незрячим передвигаться в городах. В то же время технологию распознавания объектов можно использовать для определения цветов, что полезно при покупке одежды.



Асакаву приняли в Национальный зал славы изобретателей США / Фото CNN

"Это откроет многие двери для незрячих, потому что мы сможем поехать куда-нибудь сами", – добавила Асакава. Она также ожидает, что технология будет развиваться, а ее элементы станут меньше, легче и мощнее.