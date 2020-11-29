Міжнародний аеропорт "Одеса" отримав нову злітно-посадкову смугу, будівництвом якої займалася компанія "Автомагістраль – Південь".

Масштабний проєкт реалізовували протягом 2,5 років. Роботи завершилися влітку 2020 року, пишуть Крила.

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Нова ЗПС: чому вона особлива?

Для зведення нової смуги створили виробничо-технічну базу на території аеропорту. Під час будівництва використовували найсучасніші технології, зокрема унікальний бетоноукладальний комплекс Gomaco GP4.

Довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2 800 метрів, а ширина – 45 метрів. Конструктив ЗПС має товщину 105 сантиметрів, з них 40 припадає на "важкий бетон". Влаштування бетону велося без стаціонарної опалубки на проєктну ширину 8 метрів за один прохід.

Які можливості відкриває нова ЗПС?

Зазначають, що несуча спроможність нової смуги дозволить аеропорту приймати майже у два рази більше літаків. Вона відчинить небо для лоукостерів й літаків категорії D. Так, туристи отримають можливість подорожувати в будь-якому напрямку.

Міжнародний аеропорт "Одеса" отримав нову злітно-посадкову смугу: дивіться відео

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Додамо, наразі проводять випробування світлосигнального, радіонавігаційного та метеорологічного обладнання. Крім того, триває сертифікація та отримання дозволів на експлуатацію злітно-посадкової смуги.