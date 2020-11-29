Назустріч новому сезону: одеський аеропорт отримав нову злітно-посадкову смугу – відео
Міжнародний аеропорт "Одеса" отримав нову злітно-посадкову смугу, будівництвом якої займалася компанія "Автомагістраль – Південь".
Масштабний проєкт реалізовували протягом 2,5 років. Роботи завершилися влітку 2020 року, пишуть Крила.
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Нова ЗПС: чому вона особлива?
Для зведення нової смуги створили виробничо-технічну базу на території аеропорту. Під час будівництва використовували найсучасніші технології, зокрема унікальний бетоноукладальний комплекс Gomaco GP4.
Довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2 800 метрів, а ширина – 45 метрів. Конструктив ЗПС має товщину 105 сантиметрів, з них 40 припадає на "важкий бетон". Влаштування бетону велося без стаціонарної опалубки на проєктну ширину 8 метрів за один прохід.
Які можливості відкриває нова ЗПС?
Зазначають, що несуча спроможність нової смуги дозволить аеропорту приймати майже у два рази більше літаків. Вона відчинить небо для лоукостерів й літаків категорії D. Так, туристи отримають можливість подорожувати в будь-якому напрямку.
Міжнародний аеропорт "Одеса" отримав нову злітно-посадкову смугу: дивіться відео
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