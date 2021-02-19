Замечали ли вы, сколько раз ваша рука тянется к телефону во время просмотра фильма, чтения книги или даже общения с другими людьми? Такое поведение стало настолько распространённым, что ему даже придумали название – фаббинг (привычка постоянно отвлекаться на телефон). Телефон – это не единственная вещь, на которую мы отвлекаемся, как и не единственная причина, почему мы отвлекаемся.

С каждым новым днем людей окружают все большие информационные потоки, справится с которыми порой оказывается непосильной задачей. Американский нейрофизиолог Дэвид Льюис еще в 1996 году назвал это явление "синдромом информационной усталости". Когда мозг перегружается информацией, он переходит в состояние тревоги и теряет способность концентрироваться.

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Конечно же, эта ситуация отображается и в сфере обучения. Социолог Френк Фуреди в своей статье "Information Overload or a Search for Meaning?" пишет о том, что мы живем в "эпоху отвлечения", когда сконцентрироваться на прочтении сложных книг и текстов становится просто невозможным. Ситуация усложняется еще и тем, что прежде, чем перейти непосредственно к процессу обучения человеку необходимо выбрать "именно тот" материал, самый лучший и подходящий среди миллиона существующих предложений по его запросу. И правда в том, что "правильного выбора" в этой ситуации не существует, ведь каждый курс, лекция или статья хороши по-своему. И тогда, если верить нейробиологам, эта ситуация неопределенности порождает тревожность, которая существенно снижает человеческую способность к обучению и принятию решений. Таким образом, к моменту начала самого обучения, мозг уже оказывается перегруженным и неспособным концентрироваться и воспринимать информацию.

Конечно, можно до бесконечности обсуждать, насколько пагубными будут последствия, если люди потеряют способность эффективно обучаться. Или можно пытаться призывать людей не скролить ленту социальных сетей так часто. Но это больше похоже на борьбу с ветряными мельницами. Нам стоит принять тот факт, что мир изменился, и вряд ли в наших силах заставить людей читать многотомные книги (да и нужно ли?). Перед специалистами в области образования сегодня стоит другая ключевая задача – как удерживать внимание людей в процессе обучения? Как заинтересовать обучающими материалами настолько, чтобы рука не тянулась к гаджету?

Academy DTEK сегодня активно работает над разработкой и внедрением инновационных форматов обучения в корпоративном образовании. Один из примеров – интерактивный курс "Со скоростью света" по развитию навыков системного мышления в формате Enriched Blended Learning (обогащенный смешанный формат обучения).

Интерактивный курс "Со скоростью света": смотрите видео

Ключевая составляющая курса – интерактивный художественный фильм. Его задача – вовлечь в процесс обучения, удержать внимание, поддерживать интригу и давать оценку действий в формате геймификации.

В фильме вам предлагается стать действующим лицом и принимать решения, от которых зависит судьба компании. В процессе вы можете обращаться за советами к экспертам и использовать предложенные подсказки. Таким образом, вы получаете возможность не только узнать новую для вас информацию теоретического характера, но сразу проверить ее на практике.

Сценарий основан на реальных событиях и дает возможность проработать знания по проектному менеджменту, а также ключевые компетенции менеджера проекта. Фильм является связующим звеном к теоретическим блокам, практическим заданиям, видеозаписям, ссылкам на статьи, тестам по теме курса.

Стоит сказать, что обучение посредством игры не только увеличивает вовлеченность людей в процесс обучения, но и способствует лучшему запоминанию представленной информации. Согласно проведенным исследованиям, люди, которые обучались посредством игры, запоминали информацию на более длительное время, в отличие от тех, кто учился посредством обычного текста.

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Технологии стремительно меняют мир, и сфера образования меняется вместе с ним. Процесс обучение сегодня не стал хуже или сложнее, он просто стал другим. Игры и гаджеты – это не препятствующие процессу обучения вещи, а, наоборот, новые горизонты в образовательной сфере.

Автор – Валерия Сазонова, социолог Academy DTEK.