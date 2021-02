В этом году советник Генерального директора ДТЭК по международным связям Юлия Бурмистенко впервые была включена в состав делегации ДТЭК на Всемирном экономическом форуме (World Economic Forum).

В рамках онлайн-события Юлия Бурмистенко подготовила самые важные инсайты относительно основных тем панельных дискуссий: восстановление экономик после пандемии и необходимость перезагрузки, борьба с изменением климата, ответственный stakeholder capitalism, гендерное равенство и другое.

Советник Генерального директора ДТЭК по международным связям Юлия Бурмистенко​ / Фото ДТЭК

Изменение климата и углеродная нейтральность

По словам Ангелы Меркель: "Мы уязвимы из-за изменения климата, и нам придется справиться с этим". Переход на возобновляемые источники энергии требует огромных усилий – отказ от угля, развитие электрического транспорта, переход на водород и др. Госпожа фон дер Ляйен рассказывала о Green Deal – построение концептуально новой экономики ЕС, о планах по генерации энергии из возобновляемых источников, активное использование водорода и циркулярную экономику.

Воплотить Green Deal европейским государствам будет нелегко, нужны координация усилий, времени и финансов. ДТЭК гордится тем, что год назад в Давосе мы впервые инициировали дискуссию о внедрении Green Deal в Украине, и сегодня мы рады видеть, что Европейский зеленый курс на повестке дня в нашем государстве. Для Украины Green Deal – это уникальная возможность перестроить свою постсоветскую экономику и дотянуться до уровня европейских стран. В частности, Европа видит в Украине потенциального лидера водородной энергетики. Но важно не упустить свой шанс.

Города являются ключевыми в контексте борьбы с изменением климата. Ключевые цифры: города занимают 2% Земной поверхности, в них проживают 50% населения, на города приходится 75% энергопотребления, и 80% выбросов также принадлежат им.

ВЭФ уделяет много внимания этой теме, в частности создана программа Net Zero Carbon Cities. Недавно ее участники обнародовали отчет Net Zero Carbon Cities: An Integrated Approach, в котором есть рекомендации, как сделать города зелеными, здоровыми и более устойчивыми.

Важно отметить, что цель ВЭФ не просто предоставить аналитику, а сделать ее прикладной для практического использования. Поэтому члены ВЭФ, среди которых также есть ДТЭК, стремятся быть провайдерами этих знаний и всячески реализовать идеи ВЭФ в своей повседневной деятельности. Благодаря этому, например, формируются бизнес-принципы у крупных компаний строить или арендовать офисы имеющих сертификаты LEED, есть такие которые используют зеленые и энергоэффективные технологии. Или переводят свой автопарк на электрокары. И сеть скоростных зарядок YASNO-mobility сегодня позволяет это делать в Украине.

Ускорение перехода к чистой энергии

Этот глобальный тренд, и то, как различные страны и регионы движутся на пути к его достижению, какие условия создают для озеленения собственных экономик, широко обсуждались на Davos Agenda.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что для «зеленого перехода» нужна политическая воля (и она в ЕС), технологические решения и стабильное финансирование. Энергоэффективность должна повышаться, а от использования ископаемого топлива надо отказываться. Кадри Симсон подчеркнула, что clean transition является основой плана ЕС по восстановлению экономики (и каждый национальный план восстановления должен направить не менее 37% средств на вопросы, связанные с климатом). Но государственных инвестиций недостаточно, инвестировать должны частные банки, фонды. Чтобы помочь и содействовать устойчивому инвестированию, запускается таксономия – система, которая определяет приоритеты для инвестирования. В ЕС также создается соответствующая регуляторная база, которая станет важным инструментом в процессе зеленой трансформации. В результате уже через 10 лет судьба ВИЭ в энергетическом балансе ЕС должна достичь не менее 40%.

ВЭФ объявил о начале разработки совместного отчета с Международным энергетическим агентством и Всемирным Банком о необходимости мобилизации инвестиций в развивающиеся экономики. В рамках партнерства с ВЭФ ДТЭК также планирует присоединиться к этой инициативе.

Международное сотрудничество

Мировые лидеры отдельно остановились на необходимости международного сотрудничества – в противовес изоляционизму. Канцлер Ангела Меркель отметила, что коронакризис продемонстрировал нам, насколько мы взаимосвязаны друг с другом – и потому изоляционизм является неверным путем. А также, насколько мы уязвимы – несмотря на все наши технологические достижения.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, инклюзивное и устойчивое восстановление во всем мире будет зависеть от наличия и эффективности вакцин для всех, немедленной финансовой и денежной поддержки как в развитых, так и в развивающихся странах, и трансформационных долгосрочных стимулирующих мер. Пока распространения

COVID-19 неконтролируемое во всем мире, стоимость глобальной пандемии будет достигать 1,2 трлн долларов в год, по данным исследования некоммерческой RAND Europe. Продолжение подрыва мировой экономики из-за нарушения цепочки поставок и снижения спроса будет продолжать оказывать давление на все страны.

Ангела Меркель также подчеркнула, что существует риск, что в результате пандемии все страны будут пытаться сосредоточиться на том, что происходит внутри страны, будет развиваться изоляционизм. Именно поэтому цель Германии будет заключаться в том, чтобы вопреки этим трендам не сокращать расходы на сотрудничество с третьими странами.

Это очень хороший знак для Украины, поскольку в прошлом году было начато энергетическое партнерство между Украиной и Германией. Это сотрудничество предусматривает реализацию стратегически важных проектов по реструктуризации угольной отрасли, справедливой трансформации угольных регионов, развития возобновляемой энергетики, в частности, водородной и повышения использования технологий энергоэффективности во всех секторах экономики.

Капитализм стейкхолдеров

По словам господина Шваба, бизнес переходит от ценностей максимизации прибыли акционеров к ценностям заботы о благополучии заинтересованных сторон, или стейкхолдеров. Это – клиенты, потребители, поставщики, сотрудники. Кризис COVID-19 показал, что показатели компании, которые "исповедуют" капитализм заинтересованных сторон, намного лучше, поскольку они инвестируют в долгосрочную жизнеспособность компании. При этом долгосрочность измеряется несколькими поколениями.

За последние два года ВЭФ при поддержке более 140 участников разработал метрику капитализма стейкхолдеров – обновленный набор универсальных показателей, которые включают нефинансовые показатели раскрытия информации, сосредоточены вокруг четырех тем: люди, планета, процветания и принципы управления. Они включают такие показатели, как выбросы парниковых газов, равенство выплат мужчин и женщин на одинаковых должностях, гендерное равенство в наблюдательных советах и др.

Следовательно, фактор углеродной нейтральности растет и становится одним из главных в принятии инвестиционных решений. ДТЭК обязался декарбонизировать свой бизнес до 2040 года, и это является неотъемлемой составляющей нашей Новой стратегии компании. ДТЭК одним из первых в Украине утвердил ESG стратегию, и является лидером внедрения ESG принципов в Украине. Именно поэтому ДТЭК привлекался к разработке обновленных метрик ВЭФ.

Гендерное равенство

Во время Davos Agenda много говорили о необходимости планирования более справедливого общества для выхода из пандемии. Для этого следует определить 3 приоритета.

обеспечение инфраструктуры, необходимой для продвижения женщин на рабочем месте для баланса семьи и работы;

постоянные усилия по преодолению гендерного неравенства в оплате труда и обеспечение всех прав работников;

защита женщин в обществе тех, кто хочет использовать условия, созданные пандемией, как инструмент контроля для сдерживания развития. женщин.

Я являюсь членом Наблюдательного Совета Женского Энергетического клуба Украины, который активно продвигает эту тему в нашей стране. Недавно было проведено исследование "Женщины и мужчины в энергетическом секторе Украины" при поддержке Фонда Г. Бёлля для выявления наиболее актуальных гендерных проблем в сфере трудоустройства и путей обеспечения устойчивого и социально справедливого развития украинской энергетики, – отметила

Если смотреть глобально, выживание планеты требует нового мышления и стратегий. Мы ведем битву между существующим набором ресурсов и позиций и будущим. И, возможно, именно у женщин и молодежи есть такой нестандартный тип мышления.