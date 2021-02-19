Чи помічали ви, скільки разів ваша рука тягнеться до телефону під час перегляду фільму, читання книги або навіть спілкування з іншими людьми? Така поведінка стала настільки поширеною, що їй навіть придумали назву – фабінг (звичка постійно відволікатися на телефон). Телефон – це не єдина річ, на яку ми відволікаємося, як і не єдина причина, чому ми відволікаємося.

З кожним новим днем людей оточують все більші інформаційні потоки, впоратися з якими часом виявляється непосильним завданням. Американський нейрофізіолог Девід Люіс ще в 1996 році назвав це явище "синдромом інформаційної втоми". Коли мозок перевантажується інформацією, він переходить в стан тривоги та втрачає здатність концентруватися.

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Звичайно ж, ця ситуація відображається і у сфері навчання. Соціолог Френк Фуреді у своїй статті "Information Overload or a Search for Meaning?" пише про те, що ми живемо в "епоху відволікання", коли сконцентруватися на прочитанні складних книг і текстів стає просто неможливим. Ситуація ускладнюється ще й тим, що перш ніж перейти безпосередньо до процесу навчання, людині необхідно вибрати "саме той" матеріал, найкращий і відповідний серед мільйона наявних пропозицій на його запит. І правда в тому, що "правильного вибору" в цій ситуації не існує, адже кожен курс, лекція або стаття гарні по-своєму. І тоді, якщо вірити нейробіологам, ця ситуація невизначеності породжує тривожність, яка істотно знижує людську здатність до навчання і прийняття рішень. Так, до моменту початку самого навчання, мозок вже виявляється перевантаженим і нездатним концентруватися та сприймати інформацію.

Звичайно, можна до нескінченності обговорювати, наскільки згубними будуть наслідки, якщо люди втратять здатність ефективно навчатися. Або можна намагатися закликати людей не скролить стрічку соціальних мереж так часто. Але це більше схоже на боротьбу з вітряними млинами. Нам варто прийняти той факт, що світ змінився, і навряд чи в наших силах змусити людей читати багатотомні книги (та й чи потрібно?). Перед фахівцями в галузі освіти сьогодні стоїть інше ключове завдання – як утримувати увагу людей в процесі навчання? Як зацікавити навчальними матеріалами настільки, щоб рука не тягнулася до гаджета?

Academy DTEK сьогодні активно працює над розробкою та впровадженням інноваційних форматів навчання в корпоративній освіті. Один із прикладів – інтерактивний курс "Зі швидкістю світла" з розвитку навичок системного мислення в форматі Enriched Blended Learning (збагачений змішаний формат навчання). Ключова складова курсу – інтерактивний художній фільм. Його завдання – залучити до процесу навчання, утримати увагу, підтримувати інтригу і давати оцінку дій в форматі гейміфікації.

Інтерактивний курс "Зі швидкістю світла": дивіться відео

У фільмі вам пропонується стати дійовою особою і приймати рішення, від яких залежить доля компанії. У процесі ви можете звертатися за порадами до експертів і використовувати запропоновані підказки. Таким чином, ви отримуєте можливість не тільки дізнатися нову для вас інформацію теоретичного характеру, але відразу перевірити її на практиці.

Сценарій заснований на реальних подіях і дає можливість опрацювати знання з проєктного менеджменту, а також ключові компетенції менеджера проєкту. Фільм є сполучною ланкою до теоретичних блоків, практичних завдань, відеозаписів, посилань на статті, тестів на тему курсу.

Варто сказати, що навчання за допомогою гри не тільки збільшує залученість людей, а й сприяє кращому запам'ятовуванню представленої інформації. Відповідно до проведених досліджень, люди, які навчалися за допомогою гри, запам'ятовували інформацію на більш тривалий час, на відміну від тих, хто навчався за допомогою звичайного тексту.

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Технології стрімко змінюють світ, і сфера освіти змінюється разом з ним. Процес навчання сьогодні не став гірше або складніше, він просто став іншим. Ігри та гаджети – не перешкоджають процесу навчання а, навпаки, створюють нові горизонти у сфері освіти.

Автор – Валерія Сазонова, соціолог Academy DTEK.