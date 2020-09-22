ДТЭК заключил контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и ёмкостью 1.5 МВт⋅ч. ДТЭК и Honeywell приступили к детальному проектированию системы и ее изготовлению, чтобы уже до конца года запустить первую крупнейшую батарею Украины на площадке Запорожской ТЭС (г. Энергодар).

Компания ДТЭК постоянно внедряет инновационные решения и технологии для повышения надежности, экологичности и эффективности энергетической отрасли. Будущее энергетики — это отказ от централизованной энергетической системы и переход к гибкой децентрализованной. Много внимания уделяется возобновляемой энергетике, для стабильной работы которой накопители энергии жизненно необходимы. ДТЭК — движущая сила изменений, которые определят будущее энергетического сектора Украины. Сотрудничество с Honeywell это наш вклад в цели национального масштаба, – сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Читайте также: Инновационные батареи играют ключевую роль в переходе к чистой энергии

Представители ДТЭК отмечают, что это будет первая в Украине СНЭ промышленного масштаба, которая станет пилотным проектом ДТЭК по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны, рассказывает 24 канал.

Для стабильной работы энергосистемы страны важен баланс, необходимы высокоманевровые мощности и накопители энергии. Система накопления электроэнергии позволяет отложить потребление и использование электроэнергии до тех пор, когда это будет нужно потребителям. Батареи будут предоставлять вспомогательные услуги системному оператору НЭК "Укрэнерго", гарантируя надежную работу энергосистемы страны, – сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Промышленная система накопления электроэнергии Это новый уровень качества и поддержания стабильности объединенной энергосистемы Украины. ДТЭК также рассматривает возможность подключения накопителей к своим возобновляемым источниками энергии, но данный вопрос нуждается в дополнительном законодательном урегулировании.

Подписав контракт, ДТЭК присоединился к программе Honeywell Experion Energy, которая позволяет крупным заказчикам разрабатывать и запускать масштабные промышленные системы накопления энергии.

ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell / ДТЭК

Наша система управления энергией Experion Energy поможет ДТЭК стать пионером на украинском рынке, позволив создать бизнес-модель управления активами накопления энергии. Также она даст возможность сбалансировать энергосистему по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в Украине, – добавил Эрен Эргин (Eren Ergin), генеральный директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions.

Справка

Корпорация Honeywell занимается разработкой промышленных технологий и входит в список 100 ведущих мировых компаний, составляемый журналом Fortune. Корпорация обслуживает заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая услуги в таких отраслях, как производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем управления для промышленных предприятий и зданий. Технологии корпорации используются в авиации, на производственных предприятиях и в зданиях, в цепочке поставок и для работы персонала.

ДТЭК: основные факты