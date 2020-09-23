18-метрового робота тестируют в Японии: красноречивое видео
В японском городе Иокогама проводят тестирование 18-метрового робота Gundam. Он станет центральным элементом одноименного развлекательного центра.
Открытие Gundam Factory Yocohama изначально планировали на октябрь. Но из-за пандемии COVID-19 его пришлось перенести на конец 2020 года, пишет сайт компанії.
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"Это решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности посетителей и сотрудников в ответ на распространение коронавируса в мире", – подчеркнули в пресс-службе парка развлечений.
Инженеры начали работать над созданием робота еще в 2014 году, чтобы гарантировать, что каждая из 24 его движущихся деталей будет соответствовать ограничениям веса и сможет работать бесперебойно.
Робота Gundam тестируют в Японии: смотрите видео
На сайте Gundam Factory Yocohama отметили, что этот робот будет олицетворять войны людей с использованием мехов – человекоподобных роботов. Этот жанр аниме очень популярен в Японии.
Посетители парка развлечений смогут зайти в ангар, где "живет" робот. А также посмотреть "лабораторию" и увидеть процесс его создания. И, конечно, приобрести тематические сувениры.