В Николаеве на 13 достопримечательностях истории и архитектуры установили информационные таблички, оснащенные QR-кодом и NFC-чипом. Установление табличек на самых популярных туристических локациях города происходит в рамках инициативы "Mykolaiv Smart Route".

Проект реализует "Агентство развития Николаева" при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект победил в конкурсе "Город инноваций-2020", сообщает пресс-служба городского совета.

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Почему это важно? Авторы проекта убеждены, что подобные инициативы помогают людям глубже изучать историю и архитектуру родного города, а также упрощают знакомство с новыми локациями туристам. Следовательно, жители и гости города смогут просканировать код и получить подробную информацию о том или ином объекте. Сервис запустили на украинском, русском и английском языках. Более того, информационные сообщения также продублировали шрифтом Брайля.

Мы получили большой интерес к проекту со стороны жителей Николаева и гостей города, приезжающих к нам на новогодние праздники. За то короткое время, когда появились первые три таблички, уже есть более 200 уникальных сканирований QR-кодов,

– говорит менеджер по коммуникациям КУ "Агентство развития Николаева" Евгений Гомонюк.

В Николаеве достопримечательности оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля / Фото Пресс-служба городского совета

Где размещены таблички?

Новые информационные таблички установили возле:

водонапорной башни инженера Шухова;

Городища "Дикий сад";

Турецкого фонтана в яхт-клубе;

Николаевской астрономической обсерватории;

здания Водолечебницы доктора Кенигсберга;

дома флагманов и командиров – ДОФ;

здания театра Монте – Николаевский академический художественный русский драматический театр;

Казарм флотского экипажа – Николаевский областной краеведческий музей;

ворот Адмиралтейства – проходная Николаевского судостроительного завода;

здания Страхового общества – Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина;

Дома Эрлиха – Детская художественная школа;

Дома Стоянова;

Дома командира Черноморского флота – Музей судостроения и флота.

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