В Николаеве достопримечательности оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля: зачем, фото
В Николаеве на 13 достопримечательностях истории и архитектуры установили информационные таблички, оснащенные QR-кодом и NFC-чипом. Установление табличек на самых популярных туристических локациях города происходит в рамках инициативы "Mykolaiv Smart Route".
Проект реализует "Агентство развития Николаева" при финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода. Проект победил в конкурсе "Город инноваций-2020", сообщает пресс-служба городского совета.
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Мы получили большой интерес к проекту со стороны жителей Николаева и гостей города, приезжающих к нам на новогодние праздники. За то короткое время, когда появились первые три таблички, уже есть более 200 уникальных сканирований QR-кодов,
– говорит менеджер по коммуникациям КУ "Агентство развития Николаева" Евгений Гомонюк.
В Николаеве достопримечательности оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля / Фото Пресс-служба городского совета
Где размещены таблички?
Новые информационные таблички установили возле:
- водонапорной башни инженера Шухова;
- Городища "Дикий сад";
- Турецкого фонтана в яхт-клубе;
- Николаевской астрономической обсерватории;
- здания Водолечебницы доктора Кенигсберга;
- дома флагманов и командиров – ДОФ;
- здания театра Монте – Николаевский академический художественный русский драматический театр;
- Казарм флотского экипажа – Николаевский областной краеведческий музей;
- ворот Адмиралтейства – проходная Николаевского судостроительного завода;
- здания Страхового общества – Николаевский областной художественный музей им. В.В. Верещагина;
- Дома Эрлиха – Детская художественная школа;
- Дома Стоянова;
- Дома командира Черноморского флота – Музей судостроения и флота.
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