У Миколаєві на 13 пам’ятках історії та архітектури встановили інформаційні таблички, оснащені QR-кодом і NFC-чипом. Встановлення табличок на найпопулярніших туристичних локаціях міста відбувається в межах ініціативи "Mykolaiv Smart Route".

Проєкт реалізує "Агенція розвитку Миколаєва" за фінансової підтримки Миколаївського глиноземного заводу. Проєкт здобув перемогу в конкурсі "Місто інновацій-2020", повідомляє пресслужба міської ради.

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Чому це важливо? Автори проєкту переконані, що подібні ініціативи допомагають людям глибше вивчати історію та архітектуру рідного міста, а також спрощують знайомство з новими локаціями туристам. Відтак, мешканці та гості міста зможуть просканувати код та отримати детальну інформацію про той чи інший об'єкт. Сервіс запустили українською, російською та англійською мовами. Ба більше, інформаційні повідомлення також продублювали шрифтом Брайля.

Ми отримали великий інтерес до проєкту з боку жителів Миколаєва та гостей міста, які приїжджають до нас на новорічні свята. За той короткий час, коли з'явилися перші три таблички, вже маємо більше 200 унікальних сканувань QR-кодів,

– говорить менеджер з комунікацій КУ "Агенція розвитку Миколаєва" Євген Гомонюк.

У Миколаєві пам'ятки оснастили табличками з QR-кодом і шрифтом Брайля / Фото Пресслужба міської ради

Де розміщені таблички?

Нові інформаційні таблички встановили біля:

водонапірної вежі інженера Шухова;

Городища "Дикий сад";

Турецького фонтану в яхт-клубі;

Миколаївської астрономічної обсерваторії;

будівлі Водолікарні доктора Кенігсберга;

будинку флагманів і командирів – ДОФ;

будівлі театру Монте – Миколаївський академічний художній російський драматичний театр;

Казарм флотського екіпажу – Миколаївський обласний краєзнавчий музей;

воріт Адміралтейства – прохідна Миколаївського суднобудівного заводу;

будівлі Страхового товариства – Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна;

Будинку Ерліха – Дитяча художня школа;

Будинку Стоянова;

Будинку командира Чорноморського флоту – Музей суднобудування і флоту.

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