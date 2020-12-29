У Миколаєві пам'ятки оснастили табличками з QR-кодом і шрифтом Брайля: для чого, фото
У Миколаєві на 13 пам’ятках історії та архітектури встановили інформаційні таблички, оснащені QR-кодом і NFC-чипом. Встановлення табличок на найпопулярніших туристичних локаціях міста відбувається в межах ініціативи "Mykolaiv Smart Route".
Проєкт реалізує "Агенція розвитку Миколаєва" за фінансової підтримки Миколаївського глиноземного заводу. Проєкт здобув перемогу в конкурсі "Місто інновацій-2020", повідомляє пресслужба міської ради.
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Ми отримали великий інтерес до проєкту з боку жителів Миколаєва та гостей міста, які приїжджають до нас на новорічні свята. За той короткий час, коли з'явилися перші три таблички, вже маємо більше 200 унікальних сканувань QR-кодів,
– говорить менеджер з комунікацій КУ "Агенція розвитку Миколаєва" Євген Гомонюк.
У Миколаєві пам'ятки оснастили табличками з QR-кодом і шрифтом Брайля / Фото Пресслужба міської ради
Де розміщені таблички?
Нові інформаційні таблички встановили біля:
- водонапірної вежі інженера Шухова;
- Городища "Дикий сад";
- Турецького фонтану в яхт-клубі;
- Миколаївської астрономічної обсерваторії;
- будівлі Водолікарні доктора Кенігсберга;
- будинку флагманів і командирів – ДОФ;
- будівлі театру Монте – Миколаївський академічний художній російський драматичний театр;
- Казарм флотського екіпажу – Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
- воріт Адміралтейства – прохідна Миколаївського суднобудівного заводу;
- будівлі Страхового товариства – Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна;
- Будинку Ерліха – Дитяча художня школа;
- Будинку Стоянова;
- Будинку командира Чорноморського флоту – Музей суднобудування і флоту.
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