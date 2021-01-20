Нідерландська компанія EV Mobility представила триколісний закритий електромобіль LEF. Автори розробки – Ерік Вегт та Дейв Гудекет.

Транспортное средство может двигаться со скоростью 25 километров в час. Так, LEF лучше подходит для велодорожек, чем для автострад, пишет New Atlas.

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Что известно о разработке

Основной корпус LEF изготовлен из вторичного полиэтилена. Максимальная грузоподъемность транспорта составляет 200 килограммов. Мощность двигателя – 1 000 Вт на одном из задних колес, который питается от литиевой батареи на 10 Ач. LEF можно заряжать от обычной бытовой розетки. Электромобиль может проехать около 30 километров на одном заряде. Кроме того, разработчики предлагают пользователям выбрать аккумулятор на 20 Ач или 30 Ач и увеличить время пользования транспортом.

Другие характеристики

боковые зеркала;

электрический стеклоочиститель;

переднее и заднее светодиодное освещение, в частности указатели поворота;

LCD-экран, на котором можно увидеть уровень заряда, скорость и пробег;

USB-порт для зарядки смартфонов;

50-литровый "багажник" для хранения вещей;

откидной верх.

Трехколесный электромобиль LEF от EV Mobility / Фото EV Mobility

Цена

Стоимость трехколесного электромобиля от EV Mobility составляет 5 300 долларов. LEF доступен в семи цветах.

Трехколесный электромобиль LEF от EV Mobility / Фото EV Mobility

Заметим, для управления транспортным средством водительские права не нужны, но водитель должен достичь 16 лет. Однако, пока Нидерланды – единственная страна, где разработка одобрена для использования на дорогах общего пользования.

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Трехколесный электромобиль LEF: смотрите видео