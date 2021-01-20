Нідерландська компанія EV Mobility представила триколісний закритий електромобіль LEF. Автори розробки – Ерік Вегт та Дейв Гудекет.

Транспортний засіб може рухатися зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Так, LEF краще підходить для велодоріжок, аніж для автострад, пише New Atlas.

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Що відомо про розробку

Основний корпус LEF виготовлений з вторинного поліетилену. Максимальна вантажність транспорту становить 200 кілограмів. Потужність двигуна – 1 000 Вт на одному із задніх коліс, який живиться від літієвої батареї на 10 Аг. LEF можна заряджати від звичайної побутової розетки. Електромобіль може проїхати близько 30 кілометрів на одному заряді. Крім того, розробники пропонують користувачам обрати акумулятор на 20 Аг або 30 Аг та збільшити час користування транспортом.

Інші характеристики

бічні дзеркала;

електричний склоочисник;

переднє та заднє світлодіодне освітлення, зокрема покажчики повороту;

LCD-екран, на якому можна побачити рівень заряду, швидкість та пробіг;

USB-порт для зарядки смартфонів;

50-літровий "багажник" для зберігання речей;

відкидний верх.

Триколісний електромобіль LEF від EV Mobility / Фото EV Mobility

Ціна

Вартість триколісного електромобіля від EV Mobility становить 5 300 доларів. LEF доступний у семи кольорах.

Триколісний електромобіль LEF від EV Mobility / Фото EV Mobility