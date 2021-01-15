Французская стартап-компания FLY-R создала прототип дрона с крыльями в форме ромба. Разработка получила название R2-150.

В компании уверены, что необычная форма крыльев дрона позволяет уменьшить вес и увеличить скорость летательного аппарата, сообщает New Atlas. Примечательно: Прототип самолета с вертикальным взлетом испытывают в Швейцарии: впечатляющие фото БПЛА R2-150: что известно? Характеристики дрона R2-150 от компании FLY-R: длина крыла беспилотника R2-150 составляет 1,5 метра;

максимальная скорость полета достигает 115 километров в час;

беспилотник может находиться в полете до 2 часов на одном заряде;

передает видеоизображение в режиме реального времени;

дрон может автономно осуществлять разведку и наблюдение.

Прототип дрона с крыльями в форме ромба R2-150 / Фото FLY-R

Разработчики также представили модель R2-HSTD, которая предназначена для перевозки грузов. Дрон разгоняется до 803 километров в час и пригоден для использования во время военных учений.

Кроме того, компания планирует выпустить беспилотники Crystal CR-1200. Главное предназначение – трансфер 2 пилотов и 8 пассажиров на небольшие и средние расстояния. БПЛА сможет летать со скоростью 350 километров в час и преодолевать более 1 000 километров на одном заряде.

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Во Франции создали беспилотник с необычными крыльями: смотрите видео