Во Франции создали беспилотник с необычными крыльями: фото и видео
Французская стартап-компания FLY-R создала прототип дрона с крыльями в форме ромба. Разработка получила название R2-150.
Прототип дрона с крыльями в форме ромба R2-150 / Фото FLY-R
Кроме того, компания планирует выпустить беспилотники Crystal CR-1200. Главное предназначение – трансфер 2 пилотов и 8 пассажиров на небольшие и средние расстояния. БПЛА сможет летать со скоростью 350 километров в час и преодолевать более 1 000 километров на одном заряде.
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Во Франции создали беспилотник с необычными крыльями: смотрите видео
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