Известная итальянская компания Lazzarini Design Studio представила проект 25-метровой суперъяхты Pagurus, которая будет работать на солнечной энергии. На суше она сможет превратиться в "автомобиль-амбифию".

Что означает название яхты

Судно сочетает в себе солнечные технологии и инновационный дизайн. Сначала его разрабатывали для военного использования, но сейчас предлагают также частному сектору, об этом пишет New Atlas.

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Сначала разработку хотели назвать его "крабмаран", это слово объединяет в себе два других – "краб" и "катамаран". Однако впоследствии сошлись на Pagurus, это также означает "краб", но на латыни.

Pagurus – наш третий проект, вдохновленный крабом. И это видно не только в тех формах, но и в функциях. Ведь он может двигаться и по песку – так же, как и краб,

– отметили в Lazzarini.

Смотрите фото масштабного проекта итальянской компании Lazzarini:

Особенности судна

Pagurus может вместить до 8 гостей и 4 членов экипажа. На судне есть 3 спальни, гостиная, а также кухня и ванная. Эти комнаты разделены на 2 корпуса, которые соединены стальным мостом и башней.

Максимальная скорость, которую может развивать Pagurus, достигает 44 километров в час. Судно спроектировано для оснащения солнечными панелями на верхних поверхностях. Они могут накапливать до 10 кВт в час.

Центральная часть яхты включает в себя крановую платформу, соединенную с 4 электрическими лебёдками. Благодаря этому можно загружать и разгружать различные предметы, даже внедорожник.

Pagurus на суше

Когда Pagurus достигает суши, вращающиеся цилиндры опускаются примерно на 60 сантиметров, превращая его в авто. Оно может передвигаться по песку или в болоте с максимальной скоростью в 35 километров.



Такого вида инновационное судно приобретает на суше / Фото проекта Lazzarini

"Pagurus объединяет инновационный автомобильный дизайн с морским дизайном. Это позволит ему стать первым в истории катамараном-амфибией", – отметили разработчики.