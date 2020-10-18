Рейтинг инноваций 2020 и кризис COVID-19: Украина заняла 45 место, а Китай – в лидерах
Недавно аналитики The Global Innovation Index 2020 провели исследование и обнародовали рейтинг топ-50 самых инновационных стран мира. Украина заняла 45 позицию, а также вошла в группу экономик, которые успешно проявили себя в инновационной сфере в 2020 году.
Более того, наша страна заняла 2 место среди 10 стран с лучшим результатом в своей категории – среди стран с уровнем дохода ниже среднего. Об этом стало известно из отчета, который подготовили ученые Корнельского университета, INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), рассказывает Минфин.
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Участники и результаты
В общем аналитики исследовали 131 экономику мира. Рейтинг составляли по следующим критериям: инфраструктура, наличие исследовательских учреждений, уникальность рынка и бизнеса, бюджет, выделяемый на исследования, умение продуктивно совмещать знания и технологии и эффективность креативных подходов.
Аналитики определили лидеров самых инновационных стран в каждом регионе
- Европа – Швейцария, Швеция, Великобритания;
- Северная Америка – США, Канада;
- Латинская Америка и Карибы – Чили, Мексика, Коста-Рика;
- Юго-Восточная Азия – Сингапур, Южная Корея, Гонконг;
- Центральная и Южная Азия – Индия, Иран, Казахстан;
- Северная Африка и Западная Азия – Израиль, Кипр, ОАЭ;
- Восточная и Южная Африка – ЮАР, Маврикий, Кения, Танзания.
Выводы исследования
- Несмотря на кризис, вызванный COVID-19, аналитики настроены вполне оптимистично. Однако надо быть готовыми к тому, что мы будем ощущать его влияние еще довольно длительный промежуток времени.
- Аналитики убеждены, что для отдельных отраслей коронакризис станет серьезным толчком для развития и главной предпосылкой взлета. Прогнозируют, что стремительно расти будут следующие сферы: розничная торговля, образование, туризм.
- Из-за пандемии инновации финансируются меньше, но отдельные страны продолжают делать успехи: Китай, США, Великобритания, Сингапур, Люксембург, Гонконг, Израиль, Индия.
- Развивающиеся страны все больше внимания уделяют космическими технологиями.
- Инновации чаще внедряют страны с сильной экономикой: они делают акцент на развитие науки и технологий.
- Позиции смещаются: сейчас на глобальном инновационном подъеме – Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.