Недавно аналитики The Global Innovation Index 2020 провели исследование и обнародовали рейтинг топ-50 самых инновационных стран мира. Украина заняла 45 позицию, а также вошла в группу экономик, которые успешно проявили себя в инновационной сфере в 2020 году.

Более того, наша страна заняла 2 место среди 10 стран с лучшим результатом в своей категории – среди стран с уровнем дохода ниже среднего. Об этом стало известно из отчета, который подготовили ученые Корнельского университета, INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), рассказывает Минфин.

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Участники и результаты

В общем аналитики исследовали 131 экономику мира. Рейтинг составляли по следующим критериям: инфраструктура, наличие исследовательских учреждений, уникальность рынка и бизнеса, бюджет, выделяемый на исследования, умение продуктивно совмещать знания и технологии и эффективность креативных подходов.

Аналитики определили лидеров самых инновационных стран в каждом регионе

Европа – Швейцария, Швеция, Великобритания;

Северная Америка – США, Канада;

Латинская Америка и Карибы – Чили, Мексика, Коста-Рика;

Юго-Восточная Азия – Сингапур, Южная Корея, Гонконг;

Центральная и Южная Азия – Индия, Иран, Казахстан;

Северная Африка и Западная Азия – Израиль, Кипр, ОАЭ;

Восточная и Южная Африка – ЮАР, Маврикий, Кения, Танзания.

Добавим, Россия заняла 47 позицию, а Беларусь – 64. Последние же строчки рейтинга разделили: Гвинея, Эфиопия, Йемен, Мьянма и Нигерия.

Выводы исследования