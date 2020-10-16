Hyundai Motor Group инвестирует 294 млн долларов в инновационный центр, базирующийся в Сингапуре. Семиэтажное пространство будет построено к 2022 году. Именно там Hyundai намерена улучшать производственные технологии, разрабатывать искусственный интеллект и технологии big data.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что к 2025 году центр имеет за цель производить до 30 000 электрокаров в год, пишет Bloomberg.

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Мы надеемся, что это откроет новые сферы роста для нашей экономики и создаст захватывающие профессии и рабочие места для сингапурцев, такие как: инженеры по промышленному Интернету вещей, ученые по вопросам обработки данных, техники-коботы и стратеги цифровой цепи поставок, – сказал Ли.

Для чего нужен инновационный центр?

Доработка и тестирование

Исследователи, IT-специалисты и инженеры будут заниматься доработкой умных и экологических электромобилей. Более того, на крыше сдания также проложат Sky Track – дорогу протяженностью 620 м, на которой клиенты смогут тестировать электрокары.

Завод по производству электромобилей

В инновационном центре будет небольшой завод по производству электрокаров, на котором будут тестировать процессы с использованием искусственного интеллекта (AI) и технологий автономного управления. Ранее электромобиль Hyundai Kona запретили в Южной Корее после многочисленных случаев возгорания аккумуляторных батарей.

Покупай через смартфон

Представители Hyundai рассказали, что в будущем клиент в Сингапуре сможет приобрести электрокар просто с помощью смартфона. Покупатель делает запрос – разработчики начинают изготавливать электромобиль. Так, клиент сможет наблюдать за процессом от начала до конца. После завершения этапа сборки электрического автомобиля его доставят на Sky Track, где клиент будет иметь возможность протестировать готовый автомобиль.

Hyundai хочет "привить ценности, ориентированные на человека" на всех этапах производства и функционирования автомобиля: начиная от заказа и производства, заканчивая тест-драйвом и сервисом, – подчеркнул исполнительный вице-председатель южнокорейского конгломерата Ейсун Чун.

Инновационный центр Hyundai в Сингапуре / Hyundai Motor Group

Отметим, в Сингапуре не было завода по производству автомобилей с тех пор, как компания Ford Motor Co. закрыла свою фабрику несколько десятилетий назад, фактически прекратив производство автомобилей на острове. Кроме того, в октябре 2019 всемирный производитель пылесосов Dyson Ltd. отказался от развития производства электрических автомобилей на сумму 2,5 миллиарда долларов в Сингапуре, поскольку компания не видела возможности сделать проект выгодным с коммерческой точки зрения.