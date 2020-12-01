Как звучит космос: NASA сонифицировала три известные космические объекты – видео
Пуля, Крабовидная туманность и Сверхновая 1987А – объекты, которые можно "прослушать".
Центр космических полетов Джорджа К. Маршалла, который является одним из крупнейших исследовательских подразделений NASA, обнародовал на своем YouTube-канале видео с тремя озвученными космическими объектами: скопление галактик Пуля, SN 1987A и Крабовидная туманность, сообщает New Atlas.
Примечательно Астрономы сделали удивительный снимок нашей галактики размером 25000 на 50000 пикселей: детали
СонификацияПроцесс, который преобразует данные в звук. Большинство изображений космоса – это не обычные фотографии, а собрание различных типов света, в частности инфракрасного, видимого и ультрафиолетового, которым присвоены разные цвета. С помощью сонификации можно не только увидеть, как выглядят небесные тела, но и "услышать" их, ведь NASA начала присваивать свету и звуки.
Пуля
Исследования гравитационного линзирования скопления галактик Пуля в свое время предоставили лучшее доказательство существования темной материи. Данные для сонификации Пули были собраны рентгеновской обсерваторией "Чандра" и космическим телескопом "Хаббл".
Крабовидная туманность
Крабовидная туманность – волокнистая туманность в созвездии Тельца. В самом ее сердце находится нейтронная звезда, что вращается. Это все, что осталось от некогда мощного небесного тела, которое было уничтожено взрывом. Материал, выделившийся во время фазы разрушения, сейчас и образует газообразную туманность. Известно, что с экватора нейтронной звезды наружу вырываются сильные ветры, в то время как струи материи и антиматерии вылетают с ее полярных областей. Именно такая комбинация стимулирует вращение и предоставляет звезде мощные магнитные свойства.
Как звучит Крабовидная туманность: смотрите видео
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SN 1987A
SN 1987A – сверхновая, вспыхнувшая в Большом Магелановом Облаке и является карликовой галактикой-спутником Млечного Пути. Видео создано на основе данных, собранных "Чандрой" и "Хабблом" в течение 1993 и 2013. Вместо горизонтальной сонификации слева направо, как в двух предыдущих видео, NASA скомпоновала аудио сверхновой по кругу.
Как звучит SN 1987A: смотрите видео
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