Группа астрономов завершила масштабную съемку центральной выпуклости Млечного Пути, которая позволила сфотографировать отпечатки более 250 миллионов звезд. Это возможность по-новому взглянуть на историю создания нашей галактики.

Исследование проводилось с участием группы астрономов обсерватории Серро Тололо в Чили. На основе этих данных удалось получить масштабируемое цветное композитное изображение размером 50 000 x 25 000 пикселей, что позволило в тончайших деталях почувствовать величие нашей галактики, пишет National Science Foundation.

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Как это было?

Исследование проводилось с помощью камеры Dark Energy Matter Camera (DECam), установленной на 4-метровом телескопе. Наблюдение проводилось в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах электромагнитного спектра.

Астрономы также провели химический анализ 70 тысяч с 250 миллионов зафиксированных в ходе съемки звезд: они были разбросаны по ночному небу, размеры которого примерно в 1 000 раз превышают размеры полной Луны.

Было обнаружено, что звезды, расположенные вблизи галактического центра, имеют схожий состав – это позволяет предположить, что они образовались примерно в одно и то же время.

Центральная часть галактики Млечный Путь / Фото NOIRLab / DOE / NSF / AURA / STScI, В. Кларксон (UM-Dearborn), К. Джонсон (STScI) и М. Дело (UCLA) / E .Славик.

Многие другие спиральные галактики выглядят как Млечный Путь и имеют схожие выпуклости. И если мы сможем понять, как Млечный Путь образовывал свои выпуклости, то у нас будет хорошее представление о том, как это происходит в других галактиках, – прокомментировал соруководитель исследования Кристиан Джонсон.

Документы с подробным описанием исследования были опубликованы в Ежемесячных сообщениях Королевского астрономического общества.