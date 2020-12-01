Куля, Крабоподібна туманність та Наднова 1987А – об’єкти, які можна "прослухати".

Центр космічних польотів Джорджа К. Маршалла, який є одним з найбільших дослідницьких підрозділів NASA, оприлюднив на своєму YouTube-каналі відео з трьома озвученими космічними об’єктами: скупчення галактик Куля, SN 1987A та Крабоподібна туманність, повідомляє New Atlas.

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Соніфікація Процес, який перетворює дані на звук. Більшість зображень космосу – це не звичайні фотографії, а зібрання різних типів світла, зокрема інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового, яким присвоєно різні кольори. За допомогою соніфікації можна не тільки побачити, як виглядають небесні тіла, але й "почути" їх, адже NASA почала присвоювати світлу й звуки.

Куля

Дослідження гравітаційного лінзування скупчення галактик Куля у свій час надали найкращий доказ існування темної матерії. Дані для соніфікації Кулі були зібрані рентгенівською обсерваторією "Чандра" та космічним телескопом "Хаббл".

Якщо спостереження "Хабблу" фіксують оптичну область електромагнітного спектра, видиму неозброєному людському оку, то "Чандра" здатна захопити світло, яке знаходиться в рентгенівській частині спектра, і є невидимим для нас.

У своєму відео NASA забарвлює це рентгенівське світло рожевим кольором, що дозволяє повністю візуалізувати зібрані дані через приголомшливе нерухоме зображення.

Як звучить Куля: дивіться відео

Крабоподібна туманність

Крабоподібна туманність – волокниста туманність в сузір’ї Тельця. В самому її серці знаходиться нейтронна зірка, що обертається. Це все, що залишилося від колись масивного небесного тіла, яке було знищене вибухом. Матеріал, що виділився під час фази руйнування, зараз й утворює газоподібну туманність. Відомо, що з екватора нейтронної зорі назовні вириваються сильні вітри, в той час як струмені матерії та антиматерії вилітають з її полярних областей. Саме така комбінація стимулює обертання та надає зірці потужні магнітні властивості.

Для соніфікації Крабоподібної туманності крім "Хабблу" та "Чандри" було використано дані космічного телескопа "Спітцер".

Як звучить Крабоподібна туманність: дивіться відео

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SN 1987A

SN 1987A – наднова, яка спалахнула у Великій Магелановій Хмарі та є карликовою галактикою-супутником Чумацького Шляху. Відео створене на основі даних, зібраних "Чандрою" та "Хабблом" протягом 1993 та 2013 років. Замість горизонтальної соніфікації зліва направо, як у двох попередніх відео, NASA скомпонувала аудіо наднової по колу.

Як звучить SN 1987A: дивіться відео