Марсоход NASA Curiosity обнаружил признаки древнего наводнения библейских масштабов на Марсе. Считают, что оно началось от удара астероида, который изменил климат на планете.

Не считая нескольких суперсоленых подземных озер, современный Марс – это пустыня. Но так было не всегда – десятилетия наблюдений обнаружили остатки высохших рек, озер и даже океанов, пишет New Atlas.

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Марсоход Curiosity в течение 8 лет исследовал место, известное как кратер Гейла. Исследователи из Университета штата Джексон, Корнелла, Лаборатории реактивного движения и Гавайского университета обнаружили отложения, которые указывают на то, что около 4 миллиардов лет назад там произошли меганаводнения.

Серия симметричных гравийных гряд выглядит как "антидюны" – осадочные структуры, которые на Земле образуются под очень быстро текущей водой. Команда установила, что гребни были созданы паводковыми водами глубиной не менее 24 метров и движутся со скоростью более 10 метров в секунду.

Почему это впечатляет?

Ученые впервые определили мега-паводки, используя подробные седиментологические данные, полученные марсоходом Curiosity. Отложения, оставленные после мега-паводков, ранее не были идентифицированы с помощью данных орбитального аппарата.

Что могло вызвать такое сильное наводнение?

Исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением является мощное столкновение астероида, которое растопило бы значительную часть льда, покрывавшего Марс. Это привело бы к выбросу огромного количества водяного пара, углекислого газа и метана в атмосферу, в результате чего климат стал более теплым и влажным. Так, на планете начался бы проливной дождь, который и вызвал внезапные наводнения в нижних регионах кратера Гейла.

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Ранний Марс был чрезвычайно активной планетой с геологической точки зрения. На планете были условия, необходимые для поддержания наличия жидкой воды на поверхности – а на планете, где есть вода, есть и жизнь. Был ли Марс обитаемый? На этот вопрос поможет ответить следующий марсоход Perseverance, – подытожил соавтор исследования Альберто Дж. Фэйрен.