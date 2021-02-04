Лидеры инноваций: кто возглавил рейтинг, на каком месте Украина – Bloomberg
Агентство Bloomberg обнародовало ежегодный рейтинг стран по уровню инноваций на основе данных международных организаций. Первую позицию списка в очередной раз заняла Южная Корея.
Источник: Bloomberg
На второй строчке расположился Сингапур. Третью позицию заняла Швейцария. Однако США в первую десятку не попали.
Примечательно Рейтинг инноваций 2020 и кризис COVID-19: Украина заняла 45 место, а Китай – в лидерах
Десятка лидеров / Инфографика Bloomberg
В общем при составлении рейтинга были обработаны данные 111 стран. Аналитики учитывали 7 показателей, в частности:
- расходы на исследования и разработки;
- производственные возможности;
- концентрацию высокотехнологичных компаний.
Южная Корея, Сингапур и Швейцария
Эксперты отмечают, что важную роль в первенстве Южной Кореи сыграла активность в патентной сфере, новейшие разработки и производственный потенциал. Сингапур отличился большими успехами в цифровой трансформации, развитии производственной и образовательной базы. Швейцария – передовая страна в области биотехнологий. Кроме того, она может похвастаться глобальными достижениями в финансовом секторе.
Почему Германия потеряла позиции
В этом году Германия заняла 4 позицию (-1 позиция по сравнению с показателем 2020 года). Эксперты считают, что на результат повлияло отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов и четкой стратегии развития технологий следующего поколения.
Падение США
Напомним, в 2013 году США возглавляли рейтинг, однако в 2021 году опустились на одиннадцатое место. Пожалуй, аналитики не обошли вниманием науку и инженерные дисциплины – в этих сферах страна заметно отстает. К слову, образовательная система США также оставляет желать лучшего.
Китай
Анализ полученных данных показал, что стране приходится противостоять давлению американских санкций, направленных на ограничение технологического развития. Так, в текущем году КНР заняла 16 место (-1 позиция). Эксперты также подчеркивают, что китайская экономика на удивление быстро оправилась от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Украина
Отметим, по данным рейтинга, Украина заняла 58 место. Так, наша страна потеряла две позиции по сравнению с результатом 2020 года.
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