Впервые в Украине: Минобороны разработало бронежилет по стандарту США – детали, фото
Министерство обороны Украины представило собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный". Разработчики учли требования государственных и военных стандартов.
Проверка соответствия качества бронежилета осуществляется по стандарту армии США (NIJ Standard-0101.06). Специалисты предусмотрели все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков, сообщила пресс-служба Минобороны.
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Что известно о разработке
"Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01):
- имеет модульную структуру;
- состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами;
- сохраняет баллистические свойства после замачивания – как на 1 час по ГОСТ, так и в соответствии со STANAG 2920 – на 24 часа в морской воде;
- изготавливают как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементамы;
- имеет дифференциальный уровень защиты: 2 уровня протипульной устойчивости в месте расположения жестких бронеэлементов в комплекте с базовым чехлом БМ с мягкими баллистическими пакетами.
Военные испытания бронежилетов проведения в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. С целью проверки баллистической стойкости исследовательских предметов их передали в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Уже в 2021 году проведут закупки бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины. Это – общевоенный бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель – Сухопутные войска,
– отметил Министр обороны Украины Андрей Таран.
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Более того, в этом году специалисты разработают облегченную модель для выполнения задач спецназовцами или десантниками.
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