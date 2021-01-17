Министерство обороны Украины представило собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный". Разработчики учли требования государственных и военных стандартов.

Проверка соответствия качества бронежилета осуществляется по стандарту армии США (NIJ Standard-0101.06). Специалисты предусмотрели все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков, сообщила пресс-служба Минобороны.

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Что известно о разработке

"Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287: 2020 (01):

имеет модульную структуру;

состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами;

сохраняет баллистические свойства после замачивания – как на 1 час по ГОСТ, так и в соответствии со STANAG 2920 – на 24 часа в морской воде;

изготавливают как с металлическими, так и керамическими жесткими бронеэлементамы;

имеет дифференциальный уровень защиты: 2 уровня протипульной устойчивости в месте расположения жестких бронеэлементов в комплекте с базовым чехлом БМ с мягкими баллистическими пакетами.

Особенность бронежилета – жесткие требования к упаковке мягких элементов, которые "держат" осколок: они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне- и водоупорность.

Военные испытания бронежилетов проведения в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. С целью проверки баллистической стойкости исследовательских предметов их передали в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Уже в 2021 году проведут закупки бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины. Это – общевоенный бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель – Сухопутные войска,

– отметил Министр обороны Украины Андрей Таран.

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Более того, в этом году специалисты разработают облегченную модель для выполнения задач спецназовцами или десантниками.