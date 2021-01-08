Наподобие DARPA: в Украине создадут Агентство оборонных технологий – детали
В течение 2021 года в Украине будут работать над созданием Агентства оборонных технологий. Оно будет способствовать разработке перспективных образцов вооруженной военной техники.
Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с "Лигой оборонных предприятий". Главная цель – создание благоприятных условий как для государственных, так и частных компаний, пишет Украинский милитаристский портал.
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что прообразом для создания агентства стало управление Министерства обороны США – DARPA.
DARPAАгентство перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США. Оно отвечает за разработку инновационных технологий. Главной задачей агентства является сохранение технологического превосходства вооруженных сил США.
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