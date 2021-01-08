В течение 2021 года в Украине будут работать над созданием Агентства оборонных технологий. Оно будет способствовать разработке перспективных образцов вооруженной военной техники.

Министерство стратегической промышленности планирует объединиться с "Лигой оборонных предприятий". Главная цель – создание благоприятных условий как для государственных, так и частных компаний, пишет Украинский милитаристский портал. Читайте также: DARPA снова испытал беспилотник X-61A: детали Агентство оборонных технологий: что известно? Для создания Агентства оборонных технологий привлекут Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники, Секции прикладных наук Национальной академии наук и других научных учреждений. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что прообразом для создания агентства стало управление Министерства обороны США – DARPA. DARPA Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США. Оно отвечает за разработку инновационных технологий. Главной задачей агентства является сохранение технологического превосходства вооруженных сил США.