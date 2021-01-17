Вперше в Україні: Міноборони розробило бронежилет за стандартом США – деталі, фото
Міністерство оборони України представило власну технічну специфікацію "Бронежилет модульний". Розробники врахували вимоги державних та військових стандартів.
Перевірка відповідності якості бронежилета здійснюється за стандартом армії США (NIJ Standard-0101.06). Фахівці передбачили усі необхідні випробування та жорсткі умови для постачальників, повідомила пресслужба Міноборони.
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Що відомо про розробку
"Бронежилет модульний" ТС А01XJ.29423-287:2020 (01):
- має модульну структуру;
- складається з базової конструкції, яка може мати додаткову комплектацію захисними елементами;
- зберігає балістичні властивості після замочування – як на 1 годину за ДСТУ, так і відповідно до STANAG 2920 – на 24 години у морській воді.
- виготовляють як з металевими, так і керамічними жорсткими бронеелементами;
- має диференційний рівень захисту: 2 рівні протикульної стійкості в місці розташування жорстких бронеелементів у комплекті з базовим чохлом БМ з м'якими балістичними пакетами.
Військові випробування бронежилетів провели у Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку ЗСУ. З метою перевірки балістичної стійкості дослідних предметів їх передали до Науково-випробувального відділу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Вже у 2021 році проведуть закупівлі бронежилетів для потреб Збройних Сил України. Це – загальновійськовий бронежилет, призначений для виконання повсякденних бойових завдань. Його основний споживач – Сухопутні війська,
– відзначив Міністр оборони України Андрій Таран.
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