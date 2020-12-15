Александр и Марина Блонские родом с Востока Украины. С началом русско-украинской войны они были вынуждены уехать из Луганска и поселились в селе Вовнянка на Полтавщине, где с нуля начали собственное дело.

Блонские основали козью ферму и сыроварню полного цикла, на которой изготавливают мягкие и выдержанные сыры по собственным рецептам. Их историю показала экспедиция Ukraиner.

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В Вовнянке их производство началось с 300-литрового сырного чана и 2 холодильников. Блонские воспользовались программами для переселенцев, чтобы запустить собственное дело.

На эти средства закупили оборудование и мебель из нержавейки в производственный цех. Также начали масштабное строительство двухэтажного погреба для созревания сыров.

Говорят мне: "Деревня, и что вы придумали? Кто к вам приедет?". А я говорю, что это лишь точка на карте. Или Вовнянка, или Луганск. Потому что главное – дело, которым занимаешься. Надо любить, то что ты делаешь. Тогда будет успех,

– отметил Блонский.

Сегодня в Блонских более 3 000 постоянных клиентов. Больше всего – из Миргорода, Киева, Харькова и Закарпатья. Иногда заказчики везут сыр за границу.

Как выглядит мини-сыроварня семьи Блонских / Фото Ukraиner

О дальнейших планах

Для Александра и Марины фермерство – это возможность самореализации. Поэтому в ближайшее время, чтобы развивать дело, в частности направление "зеленого туризма", планируют построить ресторан и развлекательный коттедж для экскурсий, дегустаций.

"Многие говорят нам, что надо ехать в Европу. А я говорю, что надо создавать Европу здесь, вокруг себя", – подытожил Александр Блонский.

Больше о семейном дело Блонских: смотрите в видео Ukraиner

Справка. Ukraиner – волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину.