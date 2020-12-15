Переселенцы из Луганска "с нуля" основали успешный бизнес: впечатляющие фото, видео
Александр и Марина Блонские родом с Востока Украины. С началом русско-украинской войны они были вынуждены уехать из Луганска и поселились в селе Вовнянка на Полтавщине, где с нуля начали собственное дело.
Блонские основали козью ферму и сыроварню полного цикла, на которой изготавливают мягкие и выдержанные сыры по собственным рецептам. Их историю показала экспедиция Ukraиner.
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В Вовнянке их производство началось с 300-литрового сырного чана и 2 холодильников. Блонские воспользовались программами для переселенцев, чтобы запустить собственное дело.
На эти средства закупили оборудование и мебель из нержавейки в производственный цех. Также начали масштабное строительство двухэтажного погреба для созревания сыров.
Говорят мне: "Деревня, и что вы придумали? Кто к вам приедет?". А я говорю, что это лишь точка на карте. Или Вовнянка, или Луганск. Потому что главное – дело, которым занимаешься. Надо любить, то что ты делаешь. Тогда будет успех,
– отметил Блонский.
Сегодня в Блонских более 3 000 постоянных клиентов. Больше всего – из Миргорода, Киева, Харькова и Закарпатья. Иногда заказчики везут сыр за границу.
Как выглядит мини-сыроварня семьи Блонских / Фото Ukraиner
О дальнейших планах
Для Александра и Марины фермерство – это возможность самореализации. Поэтому в ближайшее время, чтобы развивать дело, в частности направление "зеленого туризма", планируют построить ресторан и развлекательный коттедж для экскурсий, дегустаций.
"Многие говорят нам, что надо ехать в Европу. А я говорю, что надо создавать Европу здесь, вокруг себя", – подытожил Александр Блонский.
Больше о семейном дело Блонских: смотрите в видео Ukraиner
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