Олександр та Марина Блонські родом зі Сходу України. З початком російсько-української війни вони були змушені виїхати з Луганська й оселилися у селі Вовнянка на Полтавщині, де з нуля почали власну справу.

Блонські заснували козячу ферму та сироварню повного циклу, на якій виготовляють м'які й витримані сири за власними рецептами. Їхню історію показала експедиція Ukraїner.

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У Вовнянці їхнє виробництво почалося з 300-літрового сирного чана й 2 холодильників. Блонські скористалися програмами для переселенців, щоб запустити власну справу.

На ці кошти закупили обладнання та меблі із нержавійки у виробничий цех. Також розпочали масштабне будівництво двоповерхового льоху для визрівання сирів.

Кажуть мені: "Село! І що ви придумали? Хто до вас приїде?". А я кажу, що це лише точка на карті. Чи то Вовнянка, чи Луганськ. Бо головне – справа, якою займаєшся. Треба любити, те що ти робиш. Тоді буде успіх,

– наголосив Блонський.

Сьогодні у Блонських понад 3 000 постійних замовників. Найбільше – із Миргорода, Києва, Харкова та Закарпаття. Інколи замовники везуть сир за кордон.

Як виглядає міні-сироварня родини Блонських / Фото Ukraїner

Про подальші плани

Для Олександра та Марини фермерство – це можливість самореалізації. Тому найближчим часом, аби розвивати справу, зокрема напрям "зеленого туризму", планують побудувати ресторан та відпочинковий котедж для екскурсій, дегустацій.

"Багато хто каже нам, що треба їхати в Європу. А я кажу, що треба створювати Європу тут, навколо себе", – підсумував Олександр Блонський.

Більше про сімейну справу Блонських: дивіться у відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner — волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну.