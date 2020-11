Что объединяет большинство успешных людей? Бесспорно – страсть к чтению и получению новых знаний. Предпочтениями в литературе, советами и главными инсайтами охотно делятся миллиардеры, которыми мы восхищаемся: Билл Гейтс, Джефф Безос и Уоррен Баффетт. Успешный инвестор Марк Кьюбан считает, что чтение, любознательность и постоянное обучение – главные инструменты для достижения успеха в бизнесе.

Миллиардер подчеркнул, что может выделить основную книгу, которая помогла ему сосредоточиться на своих финансовых целях и начать успешную карьеру. Это книга Пола Терхорста Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35 ( "Заработок на американской мечте: как выйти на пенсию в 35"), рассказывают Инновации 24.

Примечательно: Книга о бизнесе, которую настойчиво рекомендует Билл Гейтс

В чем особенность книги?

Автор книги – обычный бухгалтер, который подробно рассказывает о том, как ему удалось выйти на пенсию в возрасте 35 лет. Главная мысль заключается в том, что жесткая экономия – залог стабильного будущего и безбедного существования в старости. Терхорст уверяет, что ему удалось выйти на пенсию, тратя не более 50 долларов в день. Сегодня эта сумма эквивалентна 110 долларам. Кьюбан вдохновился примером бухгалтера и принял решение экономить каждый цент.

Если бы вы могли жить как студент и сэкономить до 1 миллиона долларов, вы могли бы уйти на пенсию,

– заявил Марк Кьюбан CNN Money в 2017 году.

В недавнем подкасте Raising The Bar инвестор рассказал, что его главной целью было выйти на пенсию, чтобы посвящать больше времени себе. Кьюбан был готов отказывать себе во всем, чтобы начать экономить средства и достичь желаемого.

В конце 80-х и 90-х лет он питался макаронами с сыром и ездил на "самой плохой машине": сначала Кьюбан приобрел Fiat X1/9 с дыркой в ​​полу, а позже – Buick LeSabre 1966 года. Более того, после основания первого бизнеса MicroSolutions в 1983 году он отказывал себе в отпусках около 7 лет.

Предприниматель совершил ряд успешных сделок:

в 1990 году бизнесмен продал MicroSolutions компании CompuServe за 6 миллионов долларов;

в 1999 году Кьюбан продал Broadcast.com компании Yahoo за 5,7 миллиарда долларов;

в 2000 году приобрел контрольный пакет акций баскетбольной команды NBA Dallas Mavericks за 285 миллионов долларов.

Что известно о Марке Кьюбане?

Американский миллиардер является владельцем Landmark Theatres.

Марк Кьюбан – СЕО компаний HDNet и HDTV cable network.

и Предприниматель является владельцем баскетбольной команды NBA Dallas Mavericks. Обычно владельцы клубов смотрят баскетбольные матчи с VIP-лож, однако Кьюбан садится рядом с фанатами. На выездные матчи он летает на частном самолете Gulfstream V.

Обычно владельцы клубов смотрят баскетбольные матчи с VIP-лож, однако Кьюбан садится рядом с фанатами. На выездные матчи он летает на частном самолете Gulfstream V. Инвестор является звездой киноленты "Акулий торнадо 3", в которой он сыграл Президента США.

в которой он сыграл Президента США. В июне 2015 года Кьюбан инвестировал в киберспортивную букмекерскую платформу Unikrn. Он также инвестирует в робототехнику, солнечные панели, здоровое печенье и другое.

Он также инвестирует в робототехнику, солнечные панели, здоровое печенье и другое. Состояние миллиардера оценивается в 4 миллиарда долларов.

​

Марк Кьюбан на игре команды NBA Dallas Mavericks / Фото gettyimages

Читайте также: Джефф Безос пожертвует 10 миллиардов долларов для спасения планеты: детали

Интересно! Марк Кьюбан создал фонд Fallen Patriot Fund для помощи семьям, чьи родственники погибли или пострадали на войне в Ираке. Миллиардер пожертвовал 1 миллиард долларов из своего фонда Mark Cuban Foundation, которым руководит его брат Брайан Кьюбан.