Що об'єднує більшість успішних людей? Безперечно – пристрасть до читання та отримання нових знань. Вподобаннями в літературі, порадами та головними інсайтами охоче діляться мільярдери, якими ми захоплюємося: Білл Гейтс, Джефф Безос та Воррен Баффет. Успішний інвестор Марк Кьюбан вважає, що читання, допитливість та постійне навчання – головні інструменти для досягнення успіху в бізнесі.

Мільярдер підкреслив, що може виділити основну книгу, яка допомогла йому зосередитися на своїх фінансових цілях та розпочати успішну кар'єру. Це книга Пола Терхорста Cashing in on the American Dream: How to Retire at 35 ("Заробіток на американській мрії: як вийти на пенсію в 35"), розповідають Інновації 24.

В чому особливість книги?

Автор книги – звичайний бухгалтер, який докладно розповідає про те, як йому вдалося вийти на пенсію у віці 35 років. Головна думка полягає в тому, що жорстка економія – запорука стабільного майбутнього та безбідного існування в старості. Терхорст запевняє, що йому вдалося вийти на пенсію, витрачаючи не більше як 50 доларів на день. Сьогодні ця сума еквівалентна 110 доларам. Кьюбан надихнувся прикладом бухгалтера та прийняв рішення заощаджувати кожен цент.

Якби ви могли жити як студент та заощадити до 1 мільйона доларів, ви могли б піти на пенсію, –

заявив Марк Кьюбан CNN Money у 2017 році.

В нещодавньому подкасті Raising The Bar інвестор розповів, що його головною метою було вийти на пенсію, аби присвячувати більше часу собі. Кьюбан був готовий відмовляти собі у всьому, аби почати заощаджувати кошти та досягти бажаного.

Наприкінці 80-х та 90-х років він харчувався макаронами з сиром та їздив на "найгіршій машині": спочатку Кьюбан придбав Fiat X1/9 з діркою в підлозі, а пізніше – Buick LeSabre 1966 року. Ба більше, після заснування першого бізнесу MicroSolutions у 1983 році він відмовляв собі у відпустках близько 7 років.

Підприємець здійснив низку успішних угод:

у 1990 році бізнесмен продав MicroSolutions компанії CompuServe за 6 мільйонів доларів; у 1999 році Кьюбан продав Broadcast.com компанії Yahoo за 5,7 мільярда доларів; у 2000 році придбав контрольний пакет акцій баскетбольної команди NBA Dallas Mavericks за 285 мільйонів доларів.

Що відомо про Марка Кьюбана?

Американський мільярдер є власником Landmark Theatres .

. Марк Кьюбан – СЕО компаній HDNet та HDTV cable network.

та Підприємець є власником баскетбольної команди NBA Dallas Mavericks . Зазвичай власники клубів дивляться баскетбольні матчі з VIP-лож, однак Кьюбан сідає поруч з фанатами. На виїзні матчі він літає на приватному літаку Gulfstream V.

. Зазвичай власники клубів дивляться баскетбольні матчі з VIP-лож, однак Кьюбан сідає поруч з фанатами. На виїзні матчі він літає на приватному літаку Gulfstream V. Інвестор є зіркою стрічки "Акулячий торнадо 3", в якій він зіграв Президента США.

в якій він зіграв Президента США. У червні 2015 року Кьюбан інвестував у кіберспортивну букмекерську платформу Unikrn . Він також інвестує у робототехніку, сонячні панелі, здорове печиво тощо.

. Він також інвестує у робототехніку, сонячні панелі, здорове печиво тощо. Статки мільярдера оцінюють у 4 мільярда доларів.

Марк Кьюбан на грі команди NBA Dallas Mavericks / Фото gettyimages

Цікаво! Марк Кьюбан створив фонд Fallen Patriot Fund для допомоги сім'ям, чиї родичі загинули або постраждали на війні в Іраку. Мільярдер пожертвував 1 мільйон доларів зі свого фонду Mark Cuban Foundation, яким керує його брат Брайан Кьюбан.