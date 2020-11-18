Американский бизнесмен Джефф Безос отдаст 10 миллиардов долларов на благотворительность. Их разделят между 16 организациями, которые занимаются сохранением окружающей среды.

Основатель компании Amazon уже передал им первый транш в размере 791 миллион долларов, об этом Безос сообщил на своей инстаграм-странице.

Интересно 3 качества, которые Джефф Безос ищет в кандидатах на работу в Amazon

Он пояснил, что в последнее время учился в невероятно умных людей, которые направляют свои усилия на борьбу с изменением климата, а также его глобальными последствиями.

Эти деньги пойдут на финансирование ученых, активистов, общественных организаций. Меня вдохновляет то, что они делают. Все мы можем защитить будущее Земли, прибегая к смелым действиям уже сейчас,

– подчеркнул Безос.

Среди тих, кто получит гранты от миллиардера – фонд ClimateWorks, Фонд защиты окружающей среды, Совет обороны природных ресурсов, Всемирный фонд дикой природы, Институт мировых ресурсов, проект Solutions и другие.

Что известно о Джеффе Безосе

Безос возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире. В 2020 году он стал первым человеком, чей доход превысил 200 миллиардов.

Бизнесмен владеет 12% акций Amazon – эту компании он основал в 1994 году. Также является владельцем издания Washington Post.

С 2004 года предприниматель финансирует запуск частных космических кораблей компанией Blue Origin.

Цікаво! В июле 2012 года Безос с женой пожертвовали 2,5 миллиона долларов на поддержку однополой брачного референдума, который прошел в Вашингтоне.



А в январе 2018 года они выделили 33 миллиона долларов стипендиальному фонду TheDream US для незарегистрированных иммигрантов.