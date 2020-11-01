Гендиректор SpaceX Илон Маск объявил Марс "свободной планетой''. Американский изобретатель заявил, что будущая колония на "красной планете" не будет признавать земных законов.

Это зафиксировано в условиях тестирования бета-версии спутникового интернета Starlink, которые недавно были отправлены потребителям, сообщает Daily Mail.

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В разделе под названием "Правительственные законы" указано, что SpaceX не будет придерживаться международных законов, кроме как на Земле и Луне, а будет принимать принципы самоуправления, "установленные добросовестно".

Условия предоставления услуг были распространены в Twitter и Reddit. Накануне главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX намерена обеспечить спутниками Starlink не только Землю, но и Марс.

Only @elonmusk would write this shit.



From the Starlink terms of service.



He’s already laying the legal framework for the Mars colony... pic.twitter.com/GRt1SKwVWJ — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 28, 2020

В договоре указано, что служба Starlink на Земле и Луне придерживаться законов, установленных штатом Калифорния. Зато на Марсе или на космических кораблях (при транзите) власти или суверенитета правительства, основанного на Земле, признавать не будут.

Заметим, что этот раздел подтверждает планы, которые недавно озвучил Маск. Он заявил, что хочет, чтобы будущий город на Марсе был самостоятельным, а выживание его поселенцев не зависело от Земли.

Starlink – это проект американской компании SpaceX. Он предусматривает разработку доступной платформы для изготовления спутников связи и их запуска в космос.



Сначала такие спутники будут обслуживать абонентов из США и Канады. А уже в 2021 году компания планирует расширить интернет-услуги на всей планете.

Несмотря на амбициозные планы Маска построить на Марсе новую цивилизацию, он уверен, что миссия будет "тяжелой", и колонисты могут столкнуться с рядом опасностей.

"Это очень тяжелая, опасная и тяжелая вещь, не для слабонервных. Большие шансы, что ты умрешь. И это будет трудно, но в то же время достаточно замечательно – если это удастся'', – отметил он в беседе с журналистами.