Засновник SpaceX Ілон Маск хоче побудувати на Марсі самодостатнє місто, виживання якого взагалі не залежатиме від підтримки Землі. За його словами, стати таким воно повинне ще до Третьої світової війни, якщо така коли-небудь відбудеться.

Про це американський винахідник заявив на щорічній конференції, присвяченій освоєнню людиною Марсу, повідомляє The Independent.

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За його словами, проєкти поселень на Марсі перебувають у стадії розробки. Проте їх потрібно завершити ще до того, як на Землі відбудеться якийсь масштабний катаклізм. Самодостатність була б остаточним еталоном успіху будь-якої колонізації Марса.

Цивілізація на Землі виглядає не надто сильною, а дещо хиткою. Корисно мати у планах створення незалежного міста на Марсі. Не просто кілька людей або база, а справжнє самостійне місто,

– наголосив гендиректор SpaceX.

Він підкреслив, що поселення на Марсі не має вимерти, якщо через певні причини із Землі туди перестануть прибувати кораблі. "В іншому випадку, ми – не в безпечному місці", – вважає американець.

На думку мільярдера, така ситуація може виникнути через низку потенційних сценаріїв. Засновник SpaceX навів, зокрема, приклади удару комети, виверження супервулкана або навіть "ядерного армагедону" на Землі.

Сподіваємось, що ніколи не буде Третьої світової війни. Але ймовірність того, що після неї щось залишиться, низька. Тому нам слід спробувати зробити місто самостійним до будь-якої можливої ​​Третьої світової,

– підсумував Маск.

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