Гендиректор SpaceX Ілон Маск оголосив Марс "вільною планетою''. Американський винахідник заявив, що майбутня колонія на "червоній планеті" не визнаватиме земних законів.

Це зафіксовано в умовах тестування бета-версії супутникового інтернету Starlink, які нещодавно були надіслані споживачам, повідомляє Daily Mail.

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У розділі під назвою "Урядові закони" зазначено, що SpaceX не дотримуватиметься міжнародних законів, окрім як на Землі та Місяці, а натомість ухвалюватиме принципи самоврядування, "встановлені добросовісно".

Умови надання послуг були поширені в Twitter та Reddit. Напередодні головний операційний директор компанії Гвінн Шотвелл заявила, що SpaceX має намір забезпечити супутниками Starlink не лише Землю, але і Марс.

Only @elonmusk would write this shit.



From the Starlink terms of service.



He’s already laying the legal framework for the Mars colony... pic.twitter.com/GRt1SKwVWJ — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 28, 2020

У договорі зазначено, що служба Starlink на Землі та Місяці дотримуватиметься законів, встановлених штатом Каліфорнія. Натомість на Марсі чи на космічних кораблях (при транзиті) влади чи суверенітету уряду, базованого на Землі, не визнаватимуть.

Зауважимо, що цей розділ підтверджує плани, які нещодавно озвучив Ілон Маск. Він заявив, що хоче, аби майбутнє місто на Марсі було самостійним, а виживання його поселенців не залежало від Землі.

Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX. Він передбачає розробку доступної платформи для виготовлення супутників зв'язку та їхнього запуску у космос.



Спочатку такі супутники обслуговуватимуть абонентів з США та Канади. А вже у 2021 році компанія планує розширити інтернет-послуги на всю планету.

Попри амбітні плани Маска побудувати на Марсі нову цивілізацію, він впевнений, що місія буде "важкою", і колоністи можуть зіткнутися з низкою небезпек.

"Це дуже важка, небезпечна і важка річ, не для людей з слабкими нервами. Великі шанси, що ти помреш. І це буде важко, але водночас досить чудово – якщо це вдасться'', – наголосив він у розмові з журналістами.