Британское архитектурное бюро Hugh Broughton Architects разрабатывает экспериментальный проект дома на Марсе. Он предусматривает отлаженную систему коммуникаций, благодаря которой люди смогут выживать в суровых условиях планеты.

Ранее бюро проектировало британскую антарктическую исследовательскую станцию ​​и ряд других полярных баз. Этот опыт непременно станет архитекторам полезным, пишет New Atlas.

Интересно Успеть до Третьей мировой: Маск хочет, чтобы город на Марсе не зависел от Земли

Как будет выглядеть здание

Строить "марсианский дом" будут пока на Земле – в британском Бристоле. Основной задачей дизайнеров является сооружение нескольких помещений, пригодных для эксплуатации людьми на Марсе.

Здание площадью 40 квадратных метров будет двухэтажным, первый этаж разместят под землей. На нижнем уровне оборудуют спальни, комнаты для отдыха и развлечений, а также столовую. На верхнем – ванную комнату, кухню, гостиную и отсек для фильтрации воздуха.

Марсианский дом возведут в Бристоле / Иллюстрация Hugh Broughton Architects / Pearce +

Чтобы помочь жителям расслабиться, в поздравительной будет много растений, выращенных с помощью метода гидропоники. Этот способ предусматривает выращивание растений без почвы – на питательных растворах.

Детали о проекте "марсианского дома"

Для строительства верхнего этажа используют золотую эластичную фольгу. С этим материалом достаточно легко работать в суровых марсианских условиях.

Такая конструкция не потребует особых усилий от строителей. Этот материал легкий, транспортировать его достаточно просто,

– подчеркнули в Hugh Broughton Architects.

Авторы амбициозного проекта рекомендуют обложить купол здания марсианским грунтом. Это нужно для того, чтобы защитить ее от интенсивного солнечного излучения.

Обратите внимание! Строительство "марсианского дома" в Бристоле планируют завершить к марту 2022 года, а уже в апреле его смогут открыть для посетителей.