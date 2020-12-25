Власть Мариуполя подписала грантовое соглашение с USAID по реализации пяти проектов Smart City. Инициативы, которые будут внедрять, определяли жители города путем голосования.

SMART CITY реализуют для повышения уровня инфраструктурных услуг, что предоставляются мариупольцам. Кроме того, авторы проекта стремятся усилить взаимодействие между гражданами и местной властью для реализации общей цели – эффективного развития общины, сообщает пресс-служба Городского совета.

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В рамках сотрудничества с проектом "Демократическое управление в Восточной Украине" (DG East), финансируемого USAID, был внедрен механизм электронных консультаций с общественностью. Так, на сайте Мариупольского городского совета создали открытое голосование, благодаря которому жители города самостоятельно выбирали приоритетные для общества проекты.

Какие проекты планируют реализовать?

На голосование выдвинули 9 проектов с элементами SMART CITY. Жители города избрали следующие:

Безопасные пешеходные переходы; Разумное уличное освещение с применением светодиодов; Умная автобусная остановка с информационной доской; Велосипедные стоянки возле школ и университетов; Автоматизированные системы учета воды в 66 многоквартирных домах.

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Отмечают, что развитием инфраструктуры Мариуполя будут заниматься в течение 2021 года. Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 150 тысяч долларов на закупку материалов для реализации проектов SMART CITY.