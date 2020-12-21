Укрзализныця запускает доступ к Национальному онлайн-кинотеатру Sweet.TV. Сейчас новая услуга работает в тестовом режиме в поездах "Интерсити" по маршруту Киев – Славское.

Об этом сообщил Александр Шевченко, руководитель по коммуникациям и клиентского маркетинга пассажирского направления АО "Укрзализныця", пишет Интерфакс.

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По его словам, в ближайшее время доступ к онлайн-кинотеатра Sweet.TV появится во всех поездах категории "Интерсити".