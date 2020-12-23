Как будет выглядеть Центральный автовокзал в Киеве после модернизации: проект
Стало известно, как будет выглядеть Центральный автовокзал в Киеве на Демеевской площади после реконструкции. Проект предусматривает повышение комфорта пассажиров путем применения новейших технологий.
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