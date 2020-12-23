На Центральном автовокзале в Киеве продолжаются масштабные работы по модернизации и реконструкции. Разработчики проекта показали, каким будет интерьер второго этажа. Об этом сообщают в "Киевпассервисе".

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Модернизация второго этажа: что предусмотрено?

Вскоре второй этаж переоборудуют, в результате чего пространство станет комфортным для ожидания рейсов. Дизайнеры и проектировщики разработали для пассажиров:

зону для ожидания рейсов;

кассовую зону;

зону фудкорта.

По словам представителей "Киевпассервиса", автовокзал должен стать современным транспортным хабом и узнаваемым инфраструктурным объектом столицы. Разработчики проекта предусмотрели внедрение инновационных техгологий, которые повысят комфорт как пассажиров, так и перевозчиков.

Мы регулярно будем открывать новые секреты проекта глобальной модернизации Центрального автовокзала Киева,

– отмечают в "Киевпассервисе".

Как будет выглядеть второй этаж Центрального автовокзала Киева: фото проекта

Проект второго этажа Центрального автовокзала в Киеве / Фото "Киевпассервис"