Влада Маріуполя підписала грантову угоду з USAID щодо реалізації п’яти проєктів Smart City. Ініціативи, які впроваджуватимуть, визначали жителі міста шляхом голосування.

SMART CITY реалізовують задля підвищення рівня інфраструктурних послуг, що надаються маріупольцям. Крім того, автори проєкту прагнуть посилити взаємодію між громадянами та місцевою владою для реалізації спільної мети – ефективного розвитку громади, повідомляє пресслужба Міської ради.

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В межах співпраці з проєктом "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East), що фінансується USAID, було запроваджено механізм електронних консультацій з громадськістю. Так, на сайті Маріупольської міської ради створили відкрите голосування, завдяки якому мешканці міста самостійно обирали пріоритетні для громади проєкти.

Які проєкти планують реалізувати?

На голосування висунули 9 проєктів з елементами SMART CITY. Жителі міста обрали наступні:

Безпечні пішохідні переходи; Розумне вуличне освітлення із застосуванням світлодіодів; Розумна автобусна зупинка з інформаційною дошкою; Велосипедні стоянки біля шкіл та університетів; Автоматизовані системи обліку води у 66 багатоквартирних будинках.

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Зазначають, що розвитком інфраструктури Маріуполя займатимуться протягом 2021 року. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 150 тисяч доларів на закупівлю матеріалів для реалізації проєктів SMART CITY.