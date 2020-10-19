Во Львове дети с инвалидностью присоединились к разработке капсульной коллекции платков под лозунгом "Разрушать барьеры легко. Вместе!". Над реализацией замысла работали: основательница Международного саммита мэров, руководитель программы местного экономического развития WNISEF Ирина Озимок, ателье Lady Di atelier и центр арт-терапии "Солнечная Мастерская".

Отмечается, что принты для трендовых аксессуаров разработали по картинам, которые создали дети в рамках занятий в "Солнечной мастерской". Ее открыли Lady Di Atelier, рассказывает Небоскреб.

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Это важно

Цель инициативы – продать 1000 мужских и женских платков, что бы привлечь внимание к теме инклюзии именно через искусство и моду. Все заработанные средства пойдут на обустройство центра "Солнечная мастерская" для детей с аутизмом и синдромом Дауна.

Я была девушкой на костылях. Такие операции делают уже конвейером, но учиться заново ходить и приспосабливаться к городу было еще тем вызовом. Люди смотрели на меня с сожалением, интересуясь, это врожденное или приобретенное, я не могла догнать автобус, подняться длинными лестницами, а в поликлинике за оформление больничного у меня требовали благотворительный взнос как "основание предоставления услуг". Боль прошла не полностью, остался едва заметный рубец, марафоны бегать я не смогу, но жить буду. Теперь я буду помнить, что сбой может произойти когда угодно, а здоровье сегодня – не гарантия, что так будет всегда. Только вот не согласна жить в социуме, который только для "здоровых людей". Удобство и комфорт в городе ценность для всех, но, кажется, градостроители лепили лестницы, где могли, а ДБН – это слова только на бумаге, – написала инициатор проекта WNISEF Ирина Озимок.