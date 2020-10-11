Мастера из Киева изготавливают керамическую посуду оригинальных форм и природных фактур. Сначала они просто увлекались керамикой как творчеством, а впоследствии – бросили высокооплачиваемую работу в престижных компаниях и создали бизнес, основанный на творчестве.

Пара влюбленных из Киева основала бренд SaGa Pottery в 2016 году. Создатели начинали с мастерской и небольшого шоу-рума, а сегодня – керамическую посуду гончаров заказывают топовые украинские рестораны и иностранные покупатели, рассказывает Что Там.

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Мы не хотим создавать различные тарелки тысячами штук – это не наше направление. Мы любим, чтобы в каждом изделии можно было увидеть касание человеческой руки. Неровные рваные края изделий, оригинальные формы и яркая глазурь – это о SaGa Pottery. Мы являемся сторонниками японской философии ваби-саби, которая говорит, что идеального в мире нет, а настоящее должно ощущаться на ощупь. Наша посуда может напоминать вам порыв ветра, волны, лавандовое поле или звездное небо. Все концепции рождаются в природе и она не идеальна, – рассказывает сооснователь бренда Галина Канюк.

Пара гончаров отмечает, что изготавливая посуду на заказ, их главный ориентир – индивидуальный подход к каждому клиенту. Александр и Галина не копируют изделия других мастеров. Их произведения имеют собственный неповторимый стиль.

Основатели SaGa Pottery Александр и Галина / SaGa Pottery

С чего все начиналось?

SaGa – это инициалы пары, а Pottery с английского переводится как керамика. По словам Галины и Александра, чтобы стать керамистом, самое важное – по-настоящему этого хотеть, иметь свой неповторимый стиль и харизму.

Cперва мастера заинтересовались глиной, начали создавать изделия, посетили многочисленные мастер-классы. Вскоре их творчество нашло своего ценителя. Друзья и знакомые были поражены оригинальностью и чувственностью, а после выставки на маркете украинских мастеров пара получила первые заказы.

Восторг людей настолько нас вдохновил, что мы с Александром бросили свои работы. Я работала маркетологом в одной международной компании, а Александр был директором по продажам. Так уже 4 года мы имеем собственную мастерскую в Киеве, активно занимаемся разработкой новых дизайнов и новых интересных проектов. У нас есть два помощника, ведь невозможно вдвоем делать такие объемы. Можем изготовить около 5000 изделий в месяц, – говорит мастер.

Керамика от SaGa Pottery / SaGa Pottery

Как создается керамическая посуда?

Керамическое изделие начинается с замысла: пара вдохновляется произведениями европейских или японских авторов.

Придать изделию формы: мастера лепят ее вручную или на круге и дают просохнуть несколько дней.

Посуда отправляется в печь: полностью сухую форму ставят в печь при температуре 1000 градусов и достают только тогда, когда она полностью остынет.

Цвет: мастера красят изделие различными техниками – глазурь, обжиг в огне и тому подобное.

Изделие вновь ставят в печь и оставляют на сутки при температуре 1100-1250 градусов.

Керамика от SaGa Pottery / SaGa Pottery

Мастера работают в нескольких направлениях: яркие цвета, сезонные коллекции в спокойных тонах и посуда натуральных цветов, которая напоминает японские мотивы.

Особенности пользования посудой

керамические изделия нельзя ставить на огонь или электроплиту: максимальная температура нагрева – 200 градусов;

посуду рекомендуется мыть вручную, ведь за год мытья в посудомойке изделие может изменить вид;

не стоит сразу ставить посуду в духовку после извлечения из холодильника: от перепада температур изделие может треснуть.

Керамика от SaGa Pottery / SaGa Pottery

Сколько стоят изделия?

Создатели отмечают, что цены на изделия довольно разные. Так, керамические тарелки стоят 100-400 гривен, чашки – 450-500 гривен, блюда – 1500-3000 гривен, а большие вазы достигают и 12 000-20 000 гривен.

Пара представляет свою посуду на маркетах, поэтому количество клиентов SaGa Pottery постоянно увеличивается. Керамическая посуда бренда также представлена в киевских нишевых магазинах.

Керамика от SaGa Pottery / SaGa Pottery

Мастера активно сотрудничают с ресторанами Киева, Днепра, Одессы, Харькова. Пара индивидуально разрабатывает идеи, подбирает цвета и играет с исполнением. К тому же 10-15 процентов продаж керамических изделий киевских гончаров приходится на иностранные заказы.

Если искать возможности – найдешь. Я считаю, что нам повезло, ведь один может заниматься производством, а другой – отвечает за маркетинг, фотосессии, развитие, сотрудничество с партнерами. Такой семейный творческий бизнес, – резюмирует сооснователь и мастер украинского бренда керамической посуды SaGa Pottery Галина Канюка.