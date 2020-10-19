У Львові діти з інвалідністю долучилися до розробки капсульної колекції хустин під гаслом "Руйнувати бар’єри легко. Разом!". Над реалізацією задуму працювали: засновниця Міжнародного саміту мерів, керівниця програми місцевого економічного розвитку WNISEF Ірина Озимок, ательє Lady Di atelier та центр арт-терапії "Сонячна Майстерня".

Зазначається, що принти для трендових аксесуарів розробили за картинами, які створили діти в рамках занять у "Сонячній майстерні". Її відкрили Lady Di Atelier, розповідає Хмарочос.

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Це важливо

Мета ініціативи – продати 1000 чоловічих та жіночих хустин, аби привернути увагу до теми інклюзії саме через мистецтво та моду. Усі зароблені кошти підуть на облаштування центру "Сонячна майстерня" для дітей з аутизмом та синдромом Дауна.

Я була дівчиною на милицях. Такі операції роблять вже конвеєром, але вчитися заново ходити і пристосовуватися до міста було ще тим викликом. Люди дивились на мене з жалем, цікавлячись, чи це вроджене чи набуте, я не могла наздогнати автобус, піднятися довгими сходами, а в поліклініці за оформлення лікарняного в мене вимагали благодійний внесок як "підставу надання послуг". Біль минув не повністю, залишився ледь помітний рубець, марафони бігати я не зможу, але жити буду. Тепер я пам’ятатиму, що збій може статися будь-коли, а здоров’я сьогодні – не гарантія, що так буде завжди. Тільки от не згодна жити в соціумі, який лише для "здорових людей". Зручність і комфорт у місті цінність для всіх, але, здається, містобудівельники ліпили сходи, де могли, а ДБН – це слова лише на папері, – написала ініціаторка проєкту WNISEF Ірина Озимок.