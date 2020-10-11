Майстри з Києва виготовляють керамічний посуд оригінальних форм та природних фактур. Спершу вони просто захоплювалися керамікою як творчістю, а згодом – покинули високооплачувану роботу в престижних компаніях та створили бізнес, заснований на творчості.

Пара закоханих з Києва заснувала бренд SaGa Pottery у 2016 році. Творці починали з майстерні та невеличкого шоу-руму, а сьогодні – керамічний посуд гончарів замовляють топові українські ресторани та іноземні покупці, розповідає Шо Там.

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Ми не хочемо створювати різні тарілки тисячами штук — це не наш напрям. Ми любимо, щоб в кожному виробі можна було побачити дотик людської руки. Нерівні рвані краї виробів, оригінальні форми і яскрава глазур — це про SaGa Pottery. Ми є прихильниками японської філософії вабі-сабі, яка говорить, що ідеального у світі немає, а справжнє повинно відчутись на дотик. Наш посуд може нагадувати вам порив вітру, хвилю, лавандове поле чи зіркове небо. Всі концепції народжуються в природі й вона не ідеальна, – розповідає співзасновниця бренду Галина Канюк.

Пара гончарів наголошує, що виготовляючи посуд на замовлення, їх головний орієнтир – індивідуальний підхід до кожного клієнта. Олександр та Галина не копіюють вироби інших майстрів. Їх твори мають власний неповторний стиль.

Засновники SaGa Pottery Олександр та Галина / SaGa Pottery

З чого все починалося?

SaGa – це ініціали пари, а Pottery з англійської перекладається як кераміка. За словами Галини та Олександра, щоб стати керамістом, найважливіше – по-справжньому цього хотіти, мати свій неповторний стиль та харизму.

Cпершу майстри зацікавилися глиною, почали створювати вироби, відвідали численні майстер-класи. Незабаром їх творчість знайшла свого поціновувача. Друзі та знайомі були вражені оригінальністю та чуттєвістю, а після виставки на маркеті українських майстрів пара отримала перші замовлення.

Захват людей настільки нас надихнув, що ми з Олександром покинули свої роботи. Я працювала маркетологом в одній міжнародній компанії, а Олександр був директором з продажів. Так вже 4 роки ми маємо власну майстерню у Києві, активно займаємось розробкою нових дизайнів та нових цікавих проєктів. У нас є два помічники, адже неможливо вдвох робити такі обсяги. Можемо виготовити близько 5000 виробів в місяць, – говорить майстриня.

Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery

Як створюється керамічний посуд?

Керамічний виріб починається з задуму: пара надихається творами європейських чи японських авторів.

Надати виробу форми: майстри виліплюють її вручну або на крузі та дають просохнути декілька днів.

Посуд відправляється у піч: повністю суху форму ставлять у піч при температурі 1000 градусів та дістають лише тоді, коли вона повністю охолоне.

Колір: майстри фарбують виріб різними техніками – полива, випал у вогні тощо.

Виріб знов ставлять у піч та залишають на добу при температурі 1100-1250 градусів.

Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery

Майстри працюють у декількох напрямках: яскраві кольори, сезонні колекції у спокійних тонах та посуд натуральних кольорів, який нагадує японські мотиви.

Особливості користування посудом

керамічні вироби не можна ставити на вогонь чи електроплиту: максимальна температура нагрівання – 200 градусів;

посуд рекомендовано мити вручну, адже за рік миття у посудомийці виріб може змінити вигляд;

не варто одразу ставити посуд в духовку після виймання з холодильника: від перепаду температур виріб може тріснути.

Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery

Скільки коштують вироби?

Творці зазначають, що ціни на вироби доволі різні. Так, керамічні тарілки коштують 100-400 гривень, чашки – 450-500 гривень, блюда 1500-3000 гривень, а великі вази сягають і 12 000-20 000 гривень.

Пара представляє свій посуд на маркетах, тож кількість клієнтів SaGa Pottery постійно збільшується. Керамічний посуд бренду також представлений у київських нішових магазинах.

Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery

Майстри активно співпрацюють з ресторанами Києва, Дніпра, Одеси, Харкова. Пара індивідуально розробляє ідеї, підбирає кольори та грає з виконанням. До того ж 10-15 відсотків продажів керамічних виробів київських гончарів припадає на іноземні замовлення.

Якщо шукати можливості — знайдеш. Я вважаю, що нам пощастило, адже один може займатись виробництвом, а інший — відповідає за маркетинг, фотосесії, розвиток, співпрацю з партнерами. Такий сімейний творчий бізнес, – підсумовує співзасновниця та майстриня українського бренду керамічного посуду SaGa Pottery Галина Канюка.