Українці підкорюють світ: пара майстрів з Києва створює керамічний посуд – яскраві фото
Майстри з Києва виготовляють керамічний посуд оригінальних форм та природних фактур. Спершу вони просто захоплювалися керамікою як творчістю, а згодом – покинули високооплачувану роботу в престижних компаніях та створили бізнес, заснований на творчості.
Пара закоханих з Києва заснувала бренд SaGa Pottery у 2016 році. Творці починали з майстерні та невеличкого шоу-руму, а сьогодні – керамічний посуд гончарів замовляють топові українські ресторани та іноземні покупці, розповідає Шо Там.
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Ми не хочемо створювати різні тарілки тисячами штук — це не наш напрям. Ми любимо, щоб в кожному виробі можна було побачити дотик людської руки. Нерівні рвані краї виробів, оригінальні форми і яскрава глазур — це про SaGa Pottery. Ми є прихильниками японської філософії вабі-сабі, яка говорить, що ідеального у світі немає, а справжнє повинно відчутись на дотик. Наш посуд може нагадувати вам порив вітру, хвилю, лавандове поле чи зіркове небо. Всі концепції народжуються в природі й вона не ідеальна, – розповідає співзасновниця бренду Галина Канюк.
Засновники SaGa Pottery Олександр та Галина / SaGa Pottery
З чого все починалося?
SaGa – це ініціали пари, а Pottery з англійської перекладається як кераміка. За словами Галини та Олександра, щоб стати керамістом, найважливіше – по-справжньому цього хотіти, мати свій неповторний стиль та харизму.
Cпершу майстри зацікавилися глиною, почали створювати вироби, відвідали численні майстер-класи. Незабаром їх творчість знайшла свого поціновувача. Друзі та знайомі були вражені оригінальністю та чуттєвістю, а після виставки на маркеті українських майстрів пара отримала перші замовлення.
Захват людей настільки нас надихнув, що ми з Олександром покинули свої роботи. Я працювала маркетологом в одній міжнародній компанії, а Олександр був директором з продажів. Так вже 4 роки ми маємо власну майстерню у Києві, активно займаємось розробкою нових дизайнів та нових цікавих проєктів. У нас є два помічники, адже неможливо вдвох робити такі обсяги. Можемо виготовити близько 5000 виробів в місяць, – говорить майстриня.
Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery
Як створюється керамічний посуд?
- Керамічний виріб починається з задуму: пара надихається творами європейських чи японських авторів.
- Надати виробу форми: майстри виліплюють її вручну або на крузі та дають просохнути декілька днів.
- Посуд відправляється у піч: повністю суху форму ставлять у піч при температурі 1000 градусів та дістають лише тоді, коли вона повністю охолоне.
- Колір: майстри фарбують виріб різними техніками – полива, випал у вогні тощо.
- Виріб знов ставлять у піч та залишають на добу при температурі 1100-1250 градусів.
Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery
Майстри працюють у декількох напрямках: яскраві кольори, сезонні колекції у спокійних тонах та посуд натуральних кольорів, який нагадує японські мотиви.
Особливості користування посудом
- керамічні вироби не можна ставити на вогонь чи електроплиту: максимальна температура нагрівання – 200 градусів;
- посуд рекомендовано мити вручну, адже за рік миття у посудомийці виріб може змінити вигляд;
- не варто одразу ставити посуд в духовку після виймання з холодильника: від перепаду температур виріб може тріснути.
Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery
Скільки коштують вироби?
Творці зазначають, що ціни на вироби доволі різні. Так, керамічні тарілки коштують 100-400 гривень, чашки – 450-500 гривень, блюда 1500-3000 гривень, а великі вази сягають і 12 000-20 000 гривень.
Пара представляє свій посуд на маркетах, тож кількість клієнтів SaGa Pottery постійно збільшується. Керамічний посуд бренду також представлений у київських нішових магазинах.
Кераміка від SaGa Pottery / SaGa Pottery
Якщо шукати можливості — знайдеш. Я вважаю, що нам пощастило, адже один може займатись виробництвом, а інший — відповідає за маркетинг, фотосесії, розвиток, співпрацю з партнерами. Такий сімейний творчий бізнес, – підсумовує співзасновниця та майстриня українського бренду керамічного посуду SaGa Pottery Галина Канюка.
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