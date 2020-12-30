Компания "Артем" будет производить ракеты "Нептун" для ВСУ: детали
Минобороны заказало у компании "Артем" новое вооружение для нужд Вооруженных Сил. Соглашение предусматривает производство крылатых ракет комплекса "Нептун" и неуправляемых авиационных ракет РС-80.
Отмечают, что договор о сотрудничестве предусматривает поставку значительно больших объемов продукции, чем по предварительным договоренностям. Об этом пишет Defense Express.
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Наше предприятие возвращается к нормальному режиму работы и видит серьезные перспективы в следующем году для роста,
– отметил глава ГАХК "Артем" Владимир Зимин.
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Компания "Артем": что известно?
- ГАХК (Государственная Акционерная Холдинговая Компания) "Артем" – один из ключевых производителей ракетного вооружения Украины.
- Лидер в области разработки автоматизированных комплексов "ГУРТ-М" для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.
- "Артем" участвует в серийном производстве высокоточных систем, например, "Нептун" и "Ольха".
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