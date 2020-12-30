Минобороны заказало у компании "Артем" новое вооружение для нужд Вооруженных Сил. Соглашение предусматривает производство крылатых ракет комплекса "Нептун" и неуправляемых авиационных ракет РС-80.

Отмечают, что договор о сотрудничестве предусматривает поставку значительно больших объемов продукции, чем по предварительным договоренностям. Об этом пишет Defense Express.

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Наше предприятие возвращается к нормальному режиму работы и видит серьезные перспективы в следующем году для роста,

– отметил глава ГАХК "Артем" Владимир Зимин.

Он также добавил, что сейчас компании "Артем" и Министерству обороны Украины удалось найти консенсус, договориться и прийти к выводу, что государственные заказы по направлению деятельности предприятия очень важны.

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Компания "Артем": что известно?