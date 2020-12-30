Міноборони замовило у компанії "Артем" нове озброєння для потреб Збройних Сил. Угода передбачає виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80.

Відзначають, що договір про співпрацю передбачає поставку значно більших обсягів продукції, аніж за попередніми домовленостями. Про це пише Defense Express.

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Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту,

– наголосив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін.

Він також додав, що наразі компанії "Артем" та Міністерству оборони України вдалося знайти консенсус, домовитися та дійти висновку, що державні замовлення за напрямком діяльності підприємства є надзвичайно важливими.

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Компанія "Артем": що відомо?