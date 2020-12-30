Компанія "Артем" виготовлятиме ракети "Нептун" для ЗСУ: деталі
Міноборони замовило у компанії "Артем" нове озброєння для потреб Збройних Сил. Угода передбачає виробництво крилатих ракет комплексу "Нептун" та некерованих авіаційних ракет РС-80.
Відзначають, що договір про співпрацю передбачає поставку значно більших обсягів продукції, аніж за попередніми домовленостями. Про це пише Defense Express.
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Наше підприємство повертається до нормального режиму роботи і бачить серйозні перспективи в наступному році для росту,
– наголосив очільник ДАХК "Артем" Володимир Зімін.
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Компанія "Артем": що відомо?
- ДАХК (Державна Акціонерна Холдингова Компанія) "Артем" – один з ключових виробників ракетного озброєння України.
- Лідер в області розробки автоматизованих комплексів "ГУРТ-М" для підготовки й технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.
- "Артем" бере участь у серійному виробництві високоточних систем, наприклад, "Нептун" та "Вільха".
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