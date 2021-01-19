Нефтяная компания China National Offshore Oil Corporation транспортирует через Желтое море глубоководную добывающую платформу. Ее отправили из китайской провинции Шаньдун.

Установка под названием Deep Sea №1 должна прибыть в островную провинцию Хайнань для разработки газового месторождения Lingshui 17-2, об этом сообщает New China TV.

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Подробности о платформе

По предварительным прогнозам, она достигнет месторождения в феврале и будет введена в эксплуатацию в июне. Согласно расчетам, платформа может прослужить до 150 лет,

Кроме этого, известно, что максимальная водоизмещение установки достигает 110 000 тонн. А ее хранилище нефти может вместить до 20 000 кубических метров.

Как перевозят добывающую платформу смотрите видео New China TV​

Заметим, что месторождение Lingshui 17-2 расположено на расстоянии 150 километров от острова Хайнань на пересечении Евразийской, Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит.

Поэтому китайцы столкнулись со многими проблемами. Говорится в частности о сложном геологическом строении, высокой температуре, сверхглубоких водах и неблагоприятной погоде.

Другая впечатляющая транспортировка

Ранее компания P. Adams Schwertransporte из Люксембурга продемонстрировала, как грузовое авто перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров.

Конструкцию длиной 67 метров и весом 25 тонн перевозил грузовик обычных габаритов. Маршрут, как сообщили в компании, был достаточно сложным.