Китайцы показали, как перевозят морем огромную добывающую платформу: видео
Нефтяная компания China National Offshore Oil Corporation транспортирует через Желтое море глубоководную добывающую платформу. Ее отправили из китайской провинции Шаньдун.
Установка под названием Deep Sea №1 должна прибыть в островную провинцию Хайнань для разработки газового месторождения Lingshui 17-2, об этом сообщает New China TV.
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Подробности о платформе
По предварительным прогнозам, она достигнет месторождения в феврале и будет введена в эксплуатацию в июне. Согласно расчетам, платформа может прослужить до 150 лет,
Кроме этого, известно, что максимальная водоизмещение установки достигает 110 000 тонн. А ее хранилище нефти может вместить до 20 000 кубических метров.
Как перевозят добывающую платформу смотрите видео New China TV
Заметим, что месторождение Lingshui 17-2 расположено на расстоянии 150 километров от острова Хайнань на пересечении Евразийской, Тихоокеанской и Индо-Австралийской тектонических плит.
Поэтому китайцы столкнулись со многими проблемами. Говорится в частности о сложном геологическом строении, высокой температуре, сверхглубоких водах и неблагоприятной погоде.
Другая впечатляющая транспортировка
Ранее компания P. Adams Schwertransporte из Люксембурга продемонстрировала, как грузовое авто перевозит лопасть ветрогенератора длиной 67 метров.
Конструкцию длиной 67 метров и весом 25 тонн перевозил грузовик обычных габаритов. Маршрут, как сообщили в компании, был достаточно сложным.
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