Вантажівка перевезла 67-метрову деталь вітрогенератора: вражаючі фото
Транспортна компанія з Люксембургу P. Adams Schwertransporte показала, як вантажівка перевозить лопать вітрогенератора довжиною 67 метрів. Організація спеціалізується на перевезенні важких вантажів в Європі.
Довжина конструкції — 67 метрів, вага — 25 тонн. Її перевозив ваговоз стандартних габаритів. Про це повідомила компанія на своїй сторінці LinkedIn.
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Особливості конструкції
Лопаті турбін є вантажами, які перевозити чи не найважче: розібрати їх неможливо, на відміну від інших частин турбіни.
Закінчуємо рік серією фотографій 67-метрової лопаті вітрогенератора, що перевозиться складним маршрутом,
– зазначили у публікації.
Перевіз лопаті / Фото Schwertransporte
Як вантажівка перевозить деталь вітрогенератора / Фото Schwertransporte
Як правильно перевозити деталь
Як відзначив перевізник, турбіну не можна перевозити у двох положеннях:
- у вертикальному, адже завеликий ризик, що вона впаде;
- у горизонтальному положенні, вона не зможе проїхати вузькими дорогами.
Тому вантаж закріплюють під кутом 20 – 45 градусів, відповідно до ваги та довжини.
Як перевозили лопать у Данії / Фото Mammoet
Як перевозили лопать у Данії: що відомо про рекорд
- Перевезення деталі у Люксембурзі не є рекордом. У 2018 році нідерландська компанія Mammoet перевезла лопать довжиною 88,4 метра в Данії.
- Лопать встановили на спеціальну платформу, яка повертала вантаж залежно від напрямку руху.
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