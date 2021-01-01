Транспортна компанія з Люксембургу P. Adams Schwertransporte показала, як вантажівка перевозить лопать вітрогенератора довжиною 67 метрів. Організація спеціалізується на перевезенні важких вантажів в Європі.

Довжина конструкції — 67 метрів, вага — 25 тонн. Її перевозив ваговоз стандартних габаритів. Про це повідомила компанія на своїй сторінці LinkedIn.

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Особливості конструкції

Лопаті турбін є вантажами, які перевозити чи не найважче: розібрати їх неможливо, на відміну від інших частин турбіни.

Закінчуємо рік серією фотографій 67-метрової лопаті вітрогенератора, що перевозиться складним маршрутом,

– зазначили у публікації.



Перевіз лопаті / Фото Schwertransporte



Як вантажівка перевозить деталь вітрогенератора / Фото Schwertransporte

Як правильно перевозити деталь

Як відзначив перевізник, турбіну не можна перевозити у двох положеннях:

у вертикальному, адже завеликий ризик, що вона впаде;

у горизонтальному положенні, вона не зможе проїхати вузькими дорогами.

Тому вантаж закріплюють під кутом 20 – 45 градусів, відповідно до ваги та довжини.



Як перевозили лопать у Данії / Фото Mammoet

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