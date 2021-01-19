Нафтова компанія China National Offshore Oil Corporation транспортує через Жовте море глибоководну видобувну платформу. Її відправили з китайської провінції Шаньдун.

Установка під назвою Deep Sea №1 має прибути до острівної провінції Хайнань для розробки газового родовища Lingshui 17-2, про це повідомляє New China TV.

Вражає Гігантський краб: в Італії представили яхту, яка може їздити й на суші – фото проєкту

Подробиці про платформу

За попередніми прогнозами, вона досягне родовища у лютому та буде введена в експлуатацію у червні. Згідно з розрахунками, платформа може прослужити до 150 років,

Крім цього, відомо що максимальна водотоннажність установки сягає 110 тисяч тонн. А її сховище нафти може вмістити аж до 20 тисяч кубічних метрів.

Як перевозять видобувну платформу дивіться відео New China TV

Зауважимо, що родовище Lingshui 17-2 розташоване на відстані 150 кілометрів від острова Хайнань на перетині Євразійської, Тихоокеанської та Індо-Австралійської тектонічних плит.

Через це китайці зіштовхнулися з багатьма проблемами. Мовиться зокрема про складну геологічну будову, високу температуру, надглибокі води та несприятливу погоду.

Інше вражаюче транспортування

Раніше компанія P. Adams Schwertransporte з Люксембургу продемонструвала, як вантажне авто перевозить лопать вітрогенератора довжиною 67 метрів.

Конструкцію, завдовжки 67 метрів та вагою 25 тонн перевозила вантажівка звичайних габаритів. Маршрут, як повідомили у компанії, був доволі складним.