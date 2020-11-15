В китайской провинции Хубэй успешно испытали беспилотный подвесной поезд. Это первый такой транспорт собственного производства страны.

Тестовая поездка состоялась в испытательной базе города Ухань – на подвесной монорельсе, которую разработала компания CRSIC. Об этом сообщает "Международное радио Китая".

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За один рейс подвесной поезд может перевозить 300 – 400 пассажиров. Соответственно за час им может воспользоваться до 10 000 человек.

Эти показатели – вдвое меньше, чем, например, в метро. Но и на производство нового транспорта придется потратить лишь четверть суммы от финансирования метрополитена.



Испытания беспилотного подвесного поезда в Китае / Фото CRI



Этот поезд – собственного производства Китая / Фото CRI​



Так подвесной поезд выглядит изнутри / Фото CRI

Кроме того, по словам разработчиков, во время поездки на таком поезде его пассажиры смогут наслаждаться окружающим пейзажем.

Такой транспорт используют не просто, чтобы развлечь туристов. Он обладает весомыми преимуществами:

разгружает наземный трафик;

не загрязняет окружающую среду;

практически на 100% застрахован от ДТП;

позволяет экономить городское пространство.

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