У китайській провінції Хубей успішно випробували безпілотний підвісний потяг. Це перший такий транспорт власного виробництва країни.

Тестова поїздка відбулася на випробувальній базі міста Ухань – на підвісній монорейці, яку розробила компанія CRSIC. Про це повідомляє "Міжнародне радіо Китаю".

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За один рейс підвісний потяг може перевозити 300 – 400 пасажирів. Відповідно за годину ним може скористатися до 10 тисяч людей.

Ці показники – вдвічі менші ніж, наприклад, у метро. Проте й ​на виробництво нового транспорту доведеться витратити лише чверть суми від фінансування метрополітену.



Випробування безпілотного підвісного потягу у Китаї / Фото CRI



Цей потяг – власного виробництва Китаю / Фото CRI



Так підвісний потяг виглядає зсередини / Фото CRI

Крім того, за словами розробників, під час поїздки на такому потязі його пасажири матимуть можливість насолоджуватися навколишнім пейзажем.

Такий транспорт використовують не просто, аби розважити туристів. Він володіє вагомими перевагами:

розвантажує наземний трафік;

не забруднює навколишнє середовище;

практично на 100% застрахований від ДТП;

дозволяє економити міський простір.

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У Китаї розробили новітній надшвидкісний потяг. Його особливістю є наявність системи автоматичної зміни ширини колісних пар. Завдяки цьому він може курсувати на коліях різного стандарту.