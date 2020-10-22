Китайская компания CRRC представила сверхскоростной поезд, который может преодолевать до 400 километров в час. Транспорт оборудован системой автоматического изменения ширины колесных пар. Благодаря этому он может курсировать на путях разного стандарта.

Поезд был построен на заводе CRRC Changchun railway vehicles в Чанчуне, сообщает Xinhua.

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Он был разработан, чтобы сделать более удобными железнодорожные перевозки между странами. Ведь преимущественно на международных маршрутах системы железнодорожных путей отличаются. Поезд может работать при температурах от -50 градусов до 50 градусов по Цельсию.

Справка. Сейчас в мире есть 4 основных стандарта железнодорожной колеи. Когда обычные поезда курсируют между странами с различными путями, им нужно заменить свои поездные отсеки, это требует времени и усилий.

CRRC готова принимать заказы на специальные скоростные поезда и учебную продукцию в соответствии с техническими стандартами и эксплуатационных требований различных регионов мира.



Сверхскоростной поезд, который автоматически меняет ширину колесных пар / Фото Xinhua



Как выглядит новый сверхскоростной поезд, созданный в Китае / Фото Xinhua​



Поезд может развивать скорость до 400 километров в час / Фото Xinhua

Заметим, что за последнее десятилетие Китай добавил более 35000 километров к своей высокоскоростной железнодорожной сети. Ее общая длина значительно превышает суммарный показатель в остальном мире вместе.

По информации, China Railway Corp, в июле 2020 году страна инвестировала около 10,1 миллиарда долларов в железнодорожные перевозки, увеличившись этот показатель на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.