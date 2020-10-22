Преодолевает 400 километров в час: китайцы создали сверхскоростной поезд – фото
Китайская компания CRRC представила сверхскоростной поезд, который может преодолевать до 400 километров в час. Транспорт оборудован системой автоматического изменения ширины колесных пар. Благодаря этому он может курсировать на путях разного стандарта.
Поезд был построен на заводе CRRC Changchun railway vehicles в Чанчуне, сообщает Xinhua.
Интересно Не вредят окружающей среде: в Нидерландах переходят на водородные поезда – видео
Он был разработан, чтобы сделать более удобными железнодорожные перевозки между странами. Ведь преимущественно на международных маршрутах системы железнодорожных путей отличаются. Поезд может работать при температурах от -50 градусов до 50 градусов по Цельсию.
CRRC готова принимать заказы на специальные скоростные поезда и учебную продукцию в соответствии с техническими стандартами и эксплуатационных требований различных регионов мира.
Сверхскоростной поезд, который автоматически меняет ширину колесных пар / Фото Xinhua
Как выглядит новый сверхскоростной поезд, созданный в Китае / Фото Xinhua
Поезд может развивать скорость до 400 километров в час / Фото Xinhua
Заметим, что за последнее десятилетие Китай добавил более 35000 километров к своей высокоскоростной железнодорожной сети. Ее общая длина значительно превышает суммарный показатель в остальном мире вместе.
По информации, China Railway Corp, в июле 2020 году страна инвестировала около 10,1 миллиарда долларов в железнодорожные перевозки, увеличившись этот показатель на 3,6% по сравнению с предыдущим годом.
-
Зачем в шахте Wi-Fi или как промышленный интернет вещей впервые в Украине "спустился" под землю7 октября , 15:05
-
Не как в "Звездных войнах": ученые выяснили, какими будут космические бои будущего18 октября , 17:26
-
Помещаются на ладони: британская армия представила новейшие беспилотники – видео20 октября , 23:16