Провинция Гронинген в Нидерландах в 2021 году переходит на водородные поезда. Дизельные тягачи планируют заменить на разработку французского концерна Alstom.

Соответствующее решение приняла администрация Гронингена, сообщает Railway News.

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Испытания водородных поездов Coradia iLint, которые проводила железная дорога Нидерландов в начале 2020 года, дали хорошие результаты. По данным тестирования, они оказались на 50% тише своих дизельных конкурентов.

Важно! Водородные поезда не вредят окружающей среде, они не выбрасывают в воздух вредных веществ. Ведь работают на водородном топливе, которое сжигается с кислородом.

Время заправки таких тягачей тоже меньше. Первые водородные поезда запустят по маршруту от Гронигена к Стадсканалу. Их будут направлять из Нидерландов в земле Баден-Вюртемберг в соседней Германии.

Водородные поезда Coradia iLint будут ездить в Нидерландах: видео

Впервые водородный поезд Coradia iLint запустили в Германии – произошло это в 2018 году. Разработка принадлежит французской компании Alstom. Этот транспорт может развивать скорость до 140 километров в час и перевозить 300 человек.

Нидерланды – это вторая страна в Европе после Германии, где водородный поезд Alstom зарекомендовал себя как уникальное решение, которое не предусматривает вредных выбросов,

– прокомментировал Бернард Бельво, директор Alstom.

И подчеркнул: испытания продемонстрировали, что водородные поезда доступные и надежные. К тому же, отвечают тем же характеристикам, что и дизельные, и обладают рядом других преимуществ.